Bronchiolite : l’épidémie se propage en Corse

La bronchiolite : une maladie très contagieuse

directement de personne à personne, par les sécrétions bronchiques (éternuements, postillons, toux, mouchage...) ou un contact entre personnes (baiser) ;

indirectement, par l'intermédiaire des mains ou d'objets souillés par la salive (jouets, linges de toilette, aliments ou boissons contaminés...)



Les symptômes



Les symptômes s’atténuent en quelques jours et l'enfant guérit en 8 à 10 jours, mais une toux résiduelle peut persister une quinzaine de jours avant de disparaître.

Malgré des symptômes souvent impressionnants, la bronchiolite est une maladie bénigne. Cependant, les bébés de moins de 2 mois ou les nourrissons très fragiles (nourrissons nés prématurement ou souffrant d'une maladie chronique) requièrent une surveillance attentive et sont, pour cela, hospitalisés.

La bronchiolite est une infection virale respiratoire aiguë atteignant les bronchioles (petites bronches). Elle est due le plus souvent au Virus Respiratoire Syncytial (VRS). Le virus provoque une inflammation des parois des bronchioles (les plus petites bronches) et une augmentation des sécrétions responsables d’un phénomène d’obstruction.La bronchiolite atteint les nourrissons (de moins de 2 ans) et se caractérise par un épisode de gêne respiratoire dont les signes sont une toux et une respiration rapide et sifflante. La bronchiolite dure en moyenne dix jours.Les deux premiers jours nécessitent une surveillance importante du nourrisson, puis la respiration s'améliore rapidement. La bronchiolite est le plus souvent une maladie bénigne. Cependant, les très jeunes enfants et plus particulièrement les nourrissons de moins de 2 mois peuvent présenter une forme plus grave nécessitant une hospitalisation.Le virus présent dans la salive et les sécrétions du nez est transmis :