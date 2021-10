Covid-19 - Mesures sanitaires adaptées en Haute-Corse mais le port du masque reste obligatoire

En vertu d’un décret paru au Journal Officiel le 6 octobre 2021, à partir du lundi 11 octobre, le protocole dans les établissements scolaires du département sera ramené au niveau 1, ce qui implique que le port du masque ne sera plus obligatoire au sein des écoles pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Il reste obligatoire pour le personnel enseignant.Il reste obligatoire en intérieur pour tous les élèves et personnels au collège et au lycée.Le port du masque n’est plus obligatoire à partir de lundi dans les parties extérieures des établissements scolaires du premier et du second degré.Les autorités sanitaires rappellent néanmoins que le port du masque et les autres gestes barrières, restent recommandés dans les situations de contact rapprochés et de brassage.Dans les bars et restaurants, le port du masque reste obligatoire pour tous les serveurs et autres professionnelsAprès consultation des maires concernés, le port du masque est levé dans les communes où il avait été établi compte tenu de la saison touristique. Il reste obligatoire à Bastia (Place Saint Nicolas et Place du Marché) et Corte (place Padoue).Il reste également obligatoire dans l'ensemble du département pour les marchés, brocantes et autres évènements organisés en plein air, dans les files d'attente, aux abords des lieux de culte avant et après l'office ainsi qu'aux abords des établissements scolaires.Les évènements organisés en plein air ou au sein d'un ERP restent soumis à obligation de déclaration lorsqu'ils accueillent plus de 200 personnes. Les liens internet pour déclarer ces évènements sont disponibles sur le site Internet des services de l'Etat en Haute-Corse .Dans les bars et restaurants, en complément du passe sanitaire, le cahier de rappel reste obligatoire et l'heure de fermeture est maintenue à 1 heure.Rappel de vaccination pour les personnes de plus de 65 ansCette adaptation des mesures ne doit pas amener à relâcher les gestes barrières. La vigilance doit rester de mise pour la protection des plus vulnérables. La campagne de rappel de vaccination pour les personnes de plus de 65 ans ayant été vaccinées depuis plus de six mois est ouverte depuis le mois de septembre.