Le chêne pubescent de Quenza candidat au Concours de l’Arbre de l’année 2025

L’arbre attire immédiatement le regard par sa silhouette et par son ancienneté. Mais c’est surtout ce qui se passe à sa base qui retient l’attention des spécialistes. Le chêne a poussé entre deux blocs rocheux d’environ trois mètres de hauteur. Avec le temps, son tronc s’est élargi au point d’envelopper partiellement l’un des monolithes. Cette croissance particulière fait aujourd’hui partie des éléments qui justifient sa présence au concours.



Un rendez-vous national devenu incontournable



Créé au début des années 2010, le Concours de l’Arbre de l’année vise à mettre en valeur des arbres porteurs d’histoire ou de singularités. Les candidats sont proposés sur tout le territoire. Un jury établit une sélection nationale, puis le public est invité à voter en ligne. Le gagnant représente ensuite la France à l’Arbre européen de l’année.



La Corse y participe régulièrement. Ces dernières années, plusieurs arbres du territoire ont intégré la sélection nationale, contribuant à faire connaître le patrimoine naturel insulaire. Certaines candidatures insulaires ont obtenu une forte mobilisation du public, ce qui a renforcé la visibilité de la région dans ce concours à laquelle le succès en 2015 de l'arburacellu de Ghisonaccia a largement contribué.



Appel au vote



Le chêne de Quenza fait désormais partie des arbres retenus pour l’édition 2025. Le vote du public se déroule en ligne. Une confirmation par courriel est nécessaire pour valider le choix.



Pour les porteurs du projet, cette participation est une occasion supplémentaire de sensibiliser à la richesse arborée de l’île et au rôle des arbres remarquables dans le paysage corse.

