Et si le Tamaris de l’Osari, était élu arbre de l'année 2023 ?

Qui sera l’arbre de l’année 2023 ? Peut-être le Tamaris de l’Osari à Belgodere.Cet majestueux représentant de la nature corse, est en effet en lice pour le prestigieux concours national de l'Arbre de l'année 2023, organisé par l'Office national des forêts (ONF), l'association Arbres, et le magazine Terre Sauvage. Depuis 2012, ce concours met en lumière les plus beaux spécimens du patrimoine arboricole français, en portant une attention particulière aux liens entre l'Homme et la nature ainsi qu'à l'importance sociale, culturelle, voire symbolique de l'arbre dans son environnement..Situé sur les terres dugérées par la commune de Belgodere, ce Tamaris d'Afrique, distingué comme "Arbre remarquable" en 2016, incarne à lui seul la valorisation, la protection, et la gestion du patrimoine naturel insulaire. Occupant une surface de 600 m² au sol, il abrite une diversité d'espèces faunistiques et végétales patrimoniales, contribuant ainsi à la biodiversité locale. En tant qu'espèce, le Tamaris d'Afrique bénéficie d'une protection au niveau national, c'est aussi pour cette raison qu'il a été choisi par une commission technique composée d'experts, d'institutions, et de passionnés, parmi les treize arbres en compétition.Ce comité, regroupant des entités telles que le CBNC, l'ONF, le Centre National de la Propriété Forestière de Corse, le label PEFC Corsica, la Chambre d'Agriculture de Corse, le Conseil d'Architecture, d'urbanisme et de l'Environnement, l'Agence d'Aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ainsi que des botanistes et élagueurs professionnels, atteste de la renommée de cette compétition.