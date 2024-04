Pietrosella : Une journée pour découvrir le métier de sapeur-pompier

À l'occasion de la Journée Internationale des Pompiers, la municipalité de Pietrosella et l’amicale des Sapeurs-Pompiers de la commune organisent la « Journée des Sapeurs-Pompiers de Pietrosella ». Prévue pour le samedi 4 mai, cette journée vise à sensibiliser et à susciter des vocations chez les plus jeunes en mettant en lumière le travail essentiel et courageux des sapeurs-pompiers.

L'événement mettra en avant une exposition de véhicules professionnels, permettant ainsi aux curieux d'explorer de près les équipements utilisés lors des interventions. De plus, des démonstrations de secours nautique, routier, en montagne, cynotechnique, l'utilisation de drones ainsi que des démonstrations des démineurs seront organisées.

Pour sensibiliser le grand public aux gestes qui sauvent, une initiation aux premiers secours sera également proposée. Cette formation permettra aux participants d'acquérir des compétences précieuses en matière de premiers secours, essentielles dans de nombreuses situations d'urgence.

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec le parcours "Petits Pompiers", une expérience à la fois ludique et éducative spécialement conçue pour eux.



En complément des activités, une buvette sera disponible sur place tout au long de la journée, ainsi que la boutique des pompiers et des jeunes pompiers pour ceux qui souhaitent soutenir ces héros du quotidien.

L'entrée à cet événement sera gratuite pour tous. Pour de plus amples informations sur le déroulement de la journée et les activités proposées, nous vous invitons à consulter la page Facebook de l'« Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pietrosella ». De plus, un plan détaillé du site et des activités est disponible via QR Code sur l’affiche officielle de l’événement.