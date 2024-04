Sport automobile : Pilouis Loubet 2e du Terras d’Aboboreira

Après s'être imposé au Qatar en début d'année dans le cadre d'une manche du championnat du Moyen-Orient, Pilouis Loubet était lors du récent week-end présent sur le rallye Terras d’Aboboreira, comptant pour le championnat du Portugal. Un galop d'entraînement d'autant plus intéressant que le pilote de la Skoda se trouvait en présence de Kris Meeke sur la Hyundai mais aussi des deux C3 de Nikolay Gryazin et du Français Yohan Rossel. Au bout des sept spéciales de ce rallye, la victoire est revenue à Kris Meeke qui s'est imposé devant Pilouis Loubet à seulement 11''1. Le pilote de la Cité du Sel s'est de plus imposé dans deux tronçons chronométrés Baïao (11,3km) et Aboboreira (16,1km), après avoir remporté le Shakedown du vendredi. Loubet a devancé Yohan Rossel et Nikolay Gryazin respectivement troisième et quatrième à 24''4 et à 1’07’’du vainqueur



Un galop d'entraînement riche d'enseignements pour Loubet avant son retour sur la scène mondiale du 9 au 12 mai sur le rallye du Portugal.