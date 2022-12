Le plus bel arbre de France sera-t-il le chêne vert de Saliceto ?

La Corse a déjà remporté le concours en 2018 quand l'arburacellu de Ghisonaccia, un grand chêne Liège avait reçu le prix du public avec 3053 votes.



Pour voter c'est ICI En Corse, une chêne vert qui se trouve sur la commune de Saliceto est proposé pour représenter l'ile au concours l'arbre de l'année 2022 par un particulier, Isabelle Taroitin. Avec ses 10 mètres de haut et une circonférence de 7 mètres, cet arbre, entouré de murs en pierre sèche, est un endroit propice à la méditation.La Corse a déjà remporté le concours en 2018 quand l'arburacellu de Ghisonaccia, un grand chêne Liège avait reçu le prix du public avec 3053 votes.

Le concours "Arbre de l'année", organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts, est de retour pour une nouvelle édition. Organisé en partenariat avec l'association A.R.B.R.E.S, cette compétition vise à mettre en lumière les plus beaux arbres du patrimoine français.Chaque année, depuis 2011, le jury passe ainsi en revue des dizaines de végétaux pour élire le spécimen le plus remarquable. Pour cette 12e édition, pas moins de 150 candidatures ont été reçues des quatre coins de la France, y compris de l'Outre-mer. Après délibérations, quinze d'entre elles ont été retenues pour défendre les couleurs de leur région. Et il ne s'agit pas simplement de beaux arbres. Comme à chaque édition, les caractéristiques physiques n'ont pas constitué le seul critère pris en compte puisque l'histoire, l'importance culturelle, affective ou encore symbolique de chaque spécimen pèsent aussi dans la balance.