Bastia : le "tigre du platane", hôte désagréable de la place Saint-Nicolas

Le tigre du platane, aussi connu sous les noms poux du platane ou punaise réticulée du platane, est un petit insecte piqueur-suceur, à l’instar des pucerons, volant venu d’Amérique du Nord.Il a été importé en Europe dans les années 60. En France, c’est dans le sud-est qu’il a été repéré pour la première fois. Il est blanc taché de noir et ses ailes ont la particularité d’être membraneuses, d’aspect transparent. Le "tigre du platane" connaît 2 à 4 générations par an. Après avoir passé l’hiver sous l’écorce des arbres ou au chaud dans des feuilles mortes, les femelles adultes déposent jusqu’à 350 œufs le long des nervures sous les feuilles des arbres, vers mars-avril.

Les larves blanchâtres se disperseront ensuite progressivement dans tout le feuillage.







La présence du "tigre du platane" est particulièrement repérable au printemps et en été, l’insecte appréciant les temps chauds et secs.

Pendant cette période, il peut envahir les logements et les commerces et déposer de nombreuses déjections sous forme de petites billes noires.Comme beaucoup de petits insectes ravageurs des arbres, le tigre du platane a une capacité de reproduction impressionnante, qui lui permet de coloniser rapidement son hôte.Il s’attaque uniquement aux platanes, dont il pique le feuillage pour se nourrir. Le ravageur est ainsi facilement observable sur l’envers des feuilles, à proximité des nervures.



Au-delà des dégâts causés aux arbres s’ajoutent des nuisances dans l’environnement infesté. On peut assister à de nombreux vols d’adultes, qui n’hésitent parfois pas à entrer dans les habitations, ainsi qu'a des chutes de miellat sur la voie publique, le mobilier urbain ou de jardin, les véhicules, etc.

C'est ce qui donne parfois cet aspect repoussant à votre voiture et aux tables de la place Saint-Nicolas de Bastia qui doivent être régulièrement nettoyées.

Beaucoup de nos lecteurs bastiais nous ont posé la question de savoir comment se débarrasser de cet hôte désagréable ?