Le Palais de Justice de Bastia se dévoile en musique à la veille des Journées du Patrimoine

C’est une première musicale pour la Cour d'appel de Bastia. Ce vendredi 20 septembre, les murs du Palais de Justice ont vibré au son des notes de Chopin et Beethoven, grâce aux récitals organisés par l’association "Tout en mesure" sous le patronage de la Première Présidente de la Cour d'appel et du Procureur Général. Deux représentations, ont marqué le coup d'envoi des Journées Européennes du Patrimoine. Les récitals, animés par le magistrat et président de l’association Sylvain Bottineau, ainsi que les experts en géologie Georges-Henri Ducreux et Anna-Belle Ducreux pour les chants lyriques, ont été une étape inédite dans leur tournée annuelle. "Notre association, basée à Paris, donne environ 25 concerts par an ! S’il nous arrive de jouer dans des hôpitaux, des églises ou des universités, nous avons déjà été invités par la Cour de Cassation et des Cours d'appel, comme celle d’Aix-en-Provence par exemple," explique Sylvain Bottineau. "C’est une première pour nous de jouer en Corse, nous en sommes ravis ! Nous présenterons les 32 variations de Beethoven en Ut mineur et des préludes de Chopin," ajoute-t-il avec enthousiasme. Cette passion pour la musique transcende le quotidien des artistes, qui sont également des professionnels engagés. "Hier soir, j’étais encore en audience à 23h30, et aujourd’hui, je suis ici avec une nouvelle énergie," confie le magistrat.