Bastia : « Vie marine, un abîme de mystères » une conférence de Bruno David

Dans le cadre de l’inauguration de sa nouvelle exposition, intitulée « Océan, une plongée insolite » A casa di e Scenze di Bastia propose ce samedi 21 septembre à 15h au centre culturel l’Alb’Oru, une conférence de Bruno David intitulée « Vie marine : un abîme de mystères » (inscription souhaitée*).



Bruno David a été, entre 2015 et 2023, le Président du Muséum national d’Histoire naturelle. Il a également été chercheur au CNRS. Paléontologue et biologiste, ses recherches l’ont conduit à explorer l’évolution de la biodiversité et à participer à de grandes missions d’exploration à terre comme en mer dans l'Océan Austral, la mer des Caraïbes et dans le Pacifique avec le submersible Nautile. Il a tenu, entre 2020 et 2023, une chronique sur France Culture et il est, entre autres, l’auteur de « À l’aube de la 6e extinction » (Grasset 2021), du « Monde vivant » avec G. Lecointre (Grasset, 2022), de « Le jour où j’ai compris » (Grasset 2023) et du « Vivant à vif » avec Simon Hureau (bande dessinée, Rue de Sèvres 2024). Si la plupart d'entre nous a une connaissance de la mer via son lieu de vie, ses loisirs ou sa nourriture, la connaissons-nous vraiment ? La mer nous apparaît peut-être comme familière mais les mondes marins restent encore largement mystérieux. Que sait-on de la mer ? Comment l’explorer ? Que recèle sa biodiversité ? Que faisons-nous subir à la mer ? Que serait-on sans elle ? pour mieux la connaître, la comprendre et être vigilant sur nos relations à venir avec l’océan, rendez-vous ce samedi à l’Alb’Oru.



