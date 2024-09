Le Sporting de Bastia s’impose face au Paris FC (2-1) et prend la tête de la Ligue 2

SC Bastia 2 – 1 Paris FC (2-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Temps : beau

Spectateurs : 10 642

Arbitre : Antoine Valnet.

Avertissements :

Krasso (28e) – Lopez M. (45 +4) – Lopez J (77e) à PFC

Vincent (33e) – Maggiotti (45+4) au SCB



Exclusions

Tavares (45 +3) – Tavenot (entraineur 45+7) au SCB

Marchetti (45+7) – Krasso (63e) au PFC



Buts :

Camara (9e) pour PFC

Boutrah (20e) – Cisse (35e) pour SCB



SCB

Placide – Guevara (Roncaglia 53e) – Akueson – Ariss – Bohnert – Tavares – Ducrocq (Tramoni 88e) – Vincent (c)– Maggiotti (Etoga 46e) – Boutrah (Rodrigues 88e) – Cissé (Tomi 58e).

Entr. : Benoît Tavenot





PFC

Nkambadio – Ollila (Hamel 76e) – Mbow – Kolodziejczak (c) – Tourraine (Lopez J 76e) – Kebbal – Camara (Dicko 66e) – Soumahoro (Gaudin 83e) – Gory (Doucet 83e) – Krasso – Lopez M.

Entr. : Stéphane Gilli.





Petite déception, le stade n’était pas plein alors que pourtant l’affiche le réclamait. Pas évident c’est vrai un vendredi soir. Les Bastiais donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Est. Alors que les premières banderilles étaient corses, ce sont les visiteurs qui ouvraient le score à la 9e minute. Sur un contre de Krasso sur la droite, ce dernier adressait un centre millimétré à Camara qui, esseulé au point de penalty, trompait Placide d’un tir à mi-hauteur. (0-1)

Ce but crispait les joueurs de Tavenot qui avaient alors du mal à se trouver sur le rectangle vert. Pourtant ils parvenaient à égaliser à la 20e sur un éclair de génie de Boutrah. Bien servi dans la surface de réparation par Tavares de la gauche, le jeune attaquant ajustait le gardien parisien qui ne pouvait que suivre le ballon filer dans son coin gauche. (1-1).

Le jeu était équilibré avec plus d’individualités côté parisien, ce à quoi répondaient par la hargne les lions de Furiani. Si Soumahoro pour le PFC tentait sa chance de la tête depuis le point de penalty, Placide ne se laissait pas surprendre (34e). Et sur la relance les Bastiais doublaient la mise. Une hésitation de la défense parisienne permettait à Boutrah de récupérer le cuir, mais il se heurtait au gardien Nkambadio sorti à sa rencontre. Le ballon dégagé par le dernier rempart parisien atterrissait dans les pieds de Cissé qui des 30 m, face au but, le lobait ! 2-1 à la 35e. Opportunistes sur le coup les joueurs de Tavenot.

4 minutes plus tard, le portier francilien devait s’employer des deux poings sur un tir tendu de Vincent des 25 m. Peu après, à la 44e, il décollait sur frappe liftée de Maggiotti de la gauche alors que le ballon prenait une nouvelle fois la direction de son coin gauche (44e). Les Bastiais terminaient la première période à 10 suite à l’expulsion de Tavares pour une vilaine faute sur Kebal (45 +3). S’ensuivaient des frictions et des échauffourées sur le terrain et entre les 2 bancs. L’entraîneur Bastiais Benoît Tavenot et le remplaçant parisien Vincent Marchetti écopaient d’un rouge eux aussi. Ambiance très électrique à la pause, sifflée (45 +11 !!) sur le score de 2 – 1 pour les locaux.





Dès le début de la seconde période, les Parisiens mettaient le pied sur le ballon contraignant les joueurs du président Ferrandi à se replier sur leur but. Le gardien Placide devait se détendre sur un tir tendu de Gory des 25 m (55e). À 10 contre 11, les Corses subissaient et souffraient. À la suite d'une faute grossière sur Akueson, l’attaquant francilien Krasso recevait un 2e carton jaune, synonyme d’exclusion pour lui (63e).

Le jeu se rééquilibrait à 10 contre 10 et Tomi à la 69e avait le but au bout des crampons après un double drible sur le parisien Ollila. Son tir des 9 m passait hélas, largement au-dessus des cages de Nkambadio.

Tomi qui faisait ensuite trembler la transversale du gardien parisien après une belle combinaison avec Boutrah (72e).

Sur la fin de la rencontre, les bleus jouaient le contre face à des adversaires de plus en plus entreprenants.

7 minutes de temps additionnel étaient décrétées par l’arbitre. La fin était crispante pour les supporters.

Sur un corner de Lopez, Placide faisait le boulot. Et la délivrance était au bout. Victoire méritée du Sporting. 2-1