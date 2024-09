Ligue 2 - L'AC Ajaccio cède à Caen

SM Caen – AC Ajaccio 1-0



Stade Michel d’Ornano

Arbitre : Mr Geoffrey Kubler

Buts : Brahimi (80e) pour Caenn

Avertissements : Ayessa (41e), Soumano (84e) pour l’ACA ; Henry (77e) pour Caen



SM Caen

Mandrea, Bolumbu (Henry, 70e), Gaucho (Lebreton, 79e) Thomas, Lecoeuche, M’Vila, Brahimi, Traoré, Gomis (Le Bihan, 70e), Kyeremeh, Mendy (Couibaly, 85e) entraineur : Nicolas Seube



AC Ajaccio

Sollacaro, Youssouf (Ibayi, 83e), Kouassi, Vidal, Ayessa, Jabol, Mangani (Chegra, 83e), Anziani (Strata, 64e), Santelli (Kanté, 64e), Touzghar (Puch, 69e), Soumano, entraineur : Mathieu Chabert



Après le bon point pris à Laval, Mathieu Chabert attendait beaucoup de ce déplacement à Caen, face à une équipe en difficulté en ce début de saison. Pour ce second match consécutif à l’extérieur, le coach ajaccien avait décidé de procéder une nouvelle fois à quelques changements dans le onze de départ avec notamment les titularisations de Kouassi sur le côté gauche mais aussi le retour de Santelli, remis de blessure. Mais, après un long rond d’observation, ce sont les Normands qui s’illustraient les premiers. Brahimi, le milieu de terrain caennais armait une superbe frappe pied gauche, qui s’écrasa sur la barre transversale de Sollacaro (11e). Une première alerte plus que dangereuse sur le but ajaccien.



Puis sur un bon mouvement entre Brahimi et Gomis, le centre de ce dernier trouvait l’inévitable Alexandre Mendy dans la surface ajaccienne mais la reprise instantanée de l’avant-centre normand termina sa course juste au-dessus de la lucarne du portier ajaccien (23e). Puis, sur un mauvais renvoi acéiste, Gomis armait une reprise de volée à ras de terre, arrêtée miraculeusement par Sollacaro (32e). Caen se procurait les meilleures occasions face à une pâle équipe ajaccienne, réduite à défendre pendant l’essentiel de la première mi-temps. Seul Benjamin Santelli sur une frappe aux 25 mètres, inquiétait finalement légèrement Mandrea, le portier normand (39e).



L'arbitre de la rencontre oublie un penalty évident pour l'ACA !



Au retour des vestiaires, la menace caennaise s’accentuait de plus en plus ; Kyeremeh, bien lancé par Brahimin, butait sur Sollacaro (48e), qui remporta ce face à face. Quelques minutes plus tard, le même Kyeremeh se retrouvait une nouvelle fois tout seul face à Sollacaro, mais perdait encore son duel, bien gêné par le retour d’Ayessa et Kouassi (64e). La citadelle ajaccienne vacillait mais tenait bon, presque par miracle. Gomis à la réception d’un cafouillage dans la surface de réparation tentait sa chance, mais Sollacaro repoussait encore et toujours la tentative du joueur normand (68e). Mais, à dix minutes de la fin un match, Brahimin au prix d’un bel effort, trouva finalement la lucarne de Sollacaro (80e), impuissant sur le coup. Les efforts caennais étaient logiquement récompensés.



L’ACA tente alors de réagir et sur un coup-franc, Traoré, le défenseur caennais touche le ballon de la main en pleine surface, en sautant, à la vue de tout le stade, sauf de l’arbitre de la rencontre, qui sort alors un carton jaune à destination de Soumano pour contestation (88e) ! Une décision incroyable. Plus rien ne sera marqué et les Ajacciens rétrogradent ainsi à la 11e place avec 7 points au compteur. Ils recevront Grenoble mardi à Timizzolu pour tenter de réagir.