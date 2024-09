Benoît Tavenot (SC Bastia) : "c'est une victoire qui doit compter"

Benoît Tavenot, entraîneur SCB

«Je pense que la victoire est méritée. Je félicite les joueurs pour ce qu’ils ont donné, collectivement. C’est une victoire qui doit compter. On a montré des valeurs qu’il faut garder sur la durée. On peut tuer le match sur la fin. C’était une partie engagée, mais je pense que les cartons rouges sont sévères. Ça fait partie du jeu. J’avais changé de tactique pour récupérer les ballons plus haut, sur la largeur. Ça a bien fonctionné aussi, car l’équipe s’est arrachée. Il faut aussi rendre hommage aux rentrants. On a des joueurs de foot et quand ils courent ça fait une bonne équipe. Aujourd’hui être leader c’est anecdotique. On a 11 points en 5 matchs, c’est bien, mais le championnat c’est un marathon. Les joueurs ont été réactifs, à l’écoute, maintenant on va se projeter sur le match de mardi contre Dunkerque».





Stéphane Gilli, entraîneur PFC

«Félicitations aux Bastiais pour leur victoire. Ils ont mis détermination et engagement. Quand on donne des buts, car on leur donne les 2 buts, on ne peut pas espérer plus. Il faut arrêter de parler de Ligue 1, de se voir plus beaux qu’on est. Notre niveau pour l’heure n’est pas dans le haut du tableau. On commence bien le match, on a des situations, mais on a manqué de maîtrise, de justesse, de sérieux. On a manqué d’agressivité, de détermination. Je suis déçu de ce qu’a produit mon équipe. Ce soir on est à notre place. On doit se réveiller et mettre d’autres ingrédients pour faire mieux ».