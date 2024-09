1 004 participants engagés.

15 écoles et 10 entreprises mobilisées.

1 258 983 de personnes sensibilisées.

391 187 mégots collectés, soit l’équivalent du volume d'eau de 156 piscines olympiques !

​Pour cette Water Lover Challenge 2024, grande collecte de mégots, l’objectif avouer des organisateurs, Association Objectif Environnement & Summit Foundation, avec le soutien de Little Prince Swiss Foundation et la Loterie Romand, est d’atteindre 1 000 000 de mégots ramassés en 10 jours, du 20 au 30 septembre. Un challenge ambitieux qui dépasserait les chiffres et pulvériserait les records déjà impressionnants des éditions précédentes :Parrainé cette année encore par l'éco-aventurier Noam Yaron, ce défi éco-responsable s’inscrit dans une dynamique toujours plus forte, fédérant entreprises, associations, politiques, écoles et citoyens autour d'une cause commune : la préservation de l’eau grâce à la collecte des mégots.Les mégots, hélas bien présents sur nos plages corses notamment, représentent l’un des déchets les plus abondants au sol. En raison de leur petite taille, ils sont parmi les premiers à arriver dans l’eau et sont parmi les plus nocifs pour les écosystèmes aquatiques. C’est pourquoi le WLC vise à mobiliser le plus de citoyens possible.Pour participer ? Rien de plus simple, il suffit de se munir d'une paire de gants ou d'une pincette pour ramasser les mégots en toute sécurité ainsi que de plusieurs bouteilles en PET vides et idéalement recyclées. Il s’agit ensuite, entre le 20 et le 30 septembre, de remplir les bouteilles de mégots et de répertorier la collecte via un formulaire sur le site de l’organisateur , accompagné d'une photo afin de valider le ramassage. Pour info, une bouteille de 0.5L peut contenir 250 mégots, une bouteille de 500 mégots…. La collecte peut se faire partout, plages, campagne, montagne, ville, cour d’école…en solitaire ou en groupe ! Un tirage au sort sera organisé à la fin du challenge pour récompenser les participants avec des lots prestigieux offerts par les partenaires du challenge.