L'artiste Anto Fils de Pop offre au prince Albert II une toile en hommage à Sainte Dévote

C’est une toile chargée de sens qu’a offert Anto Fils de Pop au prince Albert II de Monaco. L’artiste, originaire de Montemaggiore et établi à Calvi depuis plus de trois décennies, a choisi de représenter Sainte Dévote, la patronne de la principauté, née en Corse à Lucciana. Une œuvre spirituelle, réalisée en relief, qui mêle symbolique religieuse et hommage personnel.



La relation entre l’artiste corse et Monaco ne date pas d’hier. Elle débute en 2021 lorsqu’un collectionneur, passionné de Formule 1 et proche du prince, lui commande une toile en hommage au pilote Charles Leclerc. « Nous sommes allés livrer l’œuvre à Monaco ensemble. C’est à cette occasion que j’ai rencontré le prince pour la première fois », raconte l’artiste. L’année suivante, il est invité à exposer dans la principauté. Le palais princier l’informe alors que le souverain assistera au vernissage. “Il est venu découvrir mes travaux, dans le cadre d’un protocole officiel en tant que prince de Monaco. C’est quelqu’un de très sympathique avec qui j’ai lié une certaine affinité, sans pour autant être amis. D’ailleurs, c’est assez marrant, parce qu’il vient très souvent à Calvi, et pourtant, je ne l’ai rencontré qu’à Monaco”, détaille-t-il.







À l’issue de cette deuxième rencontre, l’artiste décide d’offrir au prince une œuvre qui lui tient particulièrement à cœur : Sainte Dévote. Une toile en relief, travaillée en épaisseur, et représentant la sainte patronne de Monaco, originaire de Lucciana. “Je voulais le remercier d’être venu à l’exposition, mais je voulais aussi représenter le lien entre la Corse et Monaco. À travers nombreux de mes travaux qui font référence à des saints, je véhicule une identité insulaire qui est très liée au catholicisme. Les saints font référence à nos villages et à nos villes qui sont très portés par la chrétienté, et c’est devenu un repère.”



Au-delà de la dimension religieuse, Sainte Dévote est aussi une œuvre personnelle. “Pour moi, ça représente Monaco en tant que principauté, mais aussi le premier virage du Grand Prix de Formule 1, et c’est aussi un endroit où j’aime m’arrêter pour mettre un cierge en hommage à tous les défunts, que ce soit mes proches ou des personnes qui ont fait partie de mon chemin. C’est une toile qui était faite pour se trouver à Monaco”, explique-t-il.



Un repère culturel

Artiste autodidacte, Anto Fils de Pop a toujours dessiné. Dès le collège, il réalise des affiches pour des événements scolaires. Il se forme ensuite dans une école d’arts plastiques à Bastia, où il découvre la sculpture, la céramique, le modelage ou encore la peinture à l’huile. De retour à Calvi, il participe aux décors de la Passion du Christ avec l’association Svegliu Calvese, avant de commencer à exposer ses propres œuvres. Pendant des années, il crée en marge de ses activités professionnelles, notamment comme animateur radio. Puis, peu à peu, l’art devient une part essentielle de sa vie et de ses ressources. Ses œuvres sont exposées en Corse, mais aussi à Florence, Bruxelles ou Los Angeles.



Son univers artistique mêle couleurs vives, inspirations sacrées et culture populaire. « À travers les saints, je parle des villages, de la mémoire, de la transmission. C’est un repère culturel », explique-t-il. Avec Sainte Dévote, il signe une œuvre à la fois intime et ouverte, entre hommage et reconnaissance.