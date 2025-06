Corte : Cavall’in Festa fête sa trentième édition ce week-end

Après plusieurs années d’interruption en raison de la pandémie, Cavall’in Festa a repris vie l’an dernier sous l’impulsion d’une nouvelle équipe déjà investie dans l’association. Leur première édition a dépassé toutes les espérances, et cette dynamique se poursuit. Pour marquer les 30 ans de la manifestation, les organisateurs ont souhaité frapper fort. « Cette année est une édition anniversaire et nous avons décidé avec l’ensemble des membres de l’organisation de miser sur un spectacle exceptionnel. Le groupe qui sera présent sur les deux jours est composé de cavaliers venus de la France entière, mais plus particulièrement du sud-est. Cascades, dressage et quelques nouveautés seront au programme de ce spectacle que l’on nous promet grandiose avec cette troupe baptisée « L’école des Roys ». Il faut préciser que dès 19h30 auront les spectacles proposés par les centres équestres » , expliqué Benjamin Padovani, président de Cavall’in Festa.



A l’occasion de ce 30e anniversaire, la foire du cheval débutera le vendredi 6 juin au Parc des Sports de Chabrières avec une soirée musicale animée par Guillaume Santini. Mais c’est le lendemain que la foire sera ouverte officiellement sur le coup de 9 h 30 avec le départ de Chabrières des 500 cavaliers et de leurs montures pour un défilé à travers les rues et ruelles de Corte. Un défilé accompagné des percussions de la batucada « Samb’avà di Corti ». « Samedi à 18 heures aura lieu un apéritif musical avec Mandéo, le groupe de mandolinistes cortenais. Tandis que le soir, après le spectacle équestre aura lieu une soirée musicale avec le groupe « Spice Boys » sous le chapiteau ».



Durant ces deux jours de foire le public pourra découvrir un pôle de maréchalerie animé par Cassandra où toutes les étapes du ferrage du cheval seront présentées à savoir de la prise d’empreinte à la fabrication des fers jusqu’à la pause « puisqu’une forge sera installée sur le site. Il y aura également un pôle de sellerie à disposition des passionnés d’équitation » explique le président. Tables rondes sur le bien-être animal, dentisterie équine ou encore espace santé sont également au programme de cette manifestation.



Concours équestres, finales de saut d’obstacles, village des poneys, balades en calèche pour enfants et adultes seront également proposés. « Et nous renouvelons cette année le village des artisans, qui avait attiré beaucoup de monde l’an passé », ajoute Benjamin Padovani.