Transition numérique et écologie : Inizià et l’AUE lancent la réflexion en Corse

Alt Impact, qui a été présenté ce mardi aux acteurs insulaires, est un programme porté par l’Ademe, le CNRS et l’Inria, et financé par les CEE (Certificats d’économies d’énergie) qui a pour objectif d’accélérer et accompagner la sobriété numérique. Mais aussi d’accélérer la sensibilisation et la formation de l’ensemble des publics (citoyens, entreprises, collectivités, ou toute autre organisation…) à l’impact environnemental du numérique et à la compréhension de ses enjeux, mesurer et piloter la sobriété numérique, en identifiant et partageant les données et des outils fiables mais également soutenir les actions de mise en œuvre de la sobriété numérique dans les stratégies des collectivités et des organisations :

Aujourd’hui, selon plusieurs études, la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre est de 4% au niveau mondial (2,5% en France). Un chiffre, comparable à la part de l’aviation civile, qui pourrait facilement être multiplié par 2

dans les dix prochaines années et même par 3 d’ici 2050. Des chiffres qui ont poussé Inizià et l’AUE a organisé cette journée spéciale avec pour objectif de sensibiliser et responsabiliser sur cette problématique. Des groupes de travail sous forme d’un « living lab » (laboratoire vivant) ont ensuite été mis en place afin de travailler ensemble, d’échanger et d’apporter des solutions concrètes pour réduire l’impact environnemental du numérique au sein de leurs entreprises et start-ups corses mais également collectivités. Enfin, la manifestation s’est conclue avec la remise d’un prix de 1 500 € à Missià, une start-up ajaccienne, concernant ses efforts sur la réduction de l’impact environnemental au sein de l’entreprise.