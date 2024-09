Ajaccio : Le programme des médiathèques du mercredi 25 au samedi 28 septembre



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 25 septembre à 10h : "Initiation ludique au solfège et au piano sur synthétiseur" animée par Angelina (4 ans +)

- mercredi 25 septembre à 14h : "Qui est-ce ? XXL" spécial personnages de séries et sitcoms animé par Fatiha (6 ans +)

- mercredi 25 septembre à 15h30 : "Cadavres exquis XXL" spécial personnages de séries et sitcoms animé par Fatiha (6 ans +)

- jeudi 26 septembre à 16h : "Café blabla et papotage" animé par Fatiha (Public adulte)

- samedi 28 septembre à partir de 9h : "Biblis en folie" journée découverte de votre médiathèque et des service proposés (Tout public)

- samedi 28 septembre à 9h : "Biblis en folie" journée découverte des ateliers baby (Parents/enfants 6 mois +)

- samedi 28 septembre à 14h : "Biblis en folie" lancement du p'tit Médialab des 3 Marie animé par Didier (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME GEEK LAND

- vendredi 27 septembre à 19h : "Session gaming" sur différentes consoles de jeux animé par Didier (Public adulte)

- samedi 28 septembre à 14h : "Biblis en folie" journée découverte et lancement du petit Médialab des 3 Marie (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de septembre "Lire un roman d'un auteur japonais"

- mercredi 25 septembre à 10h30 : Initiation au corse (4 ans +)

- mercredi 25 septembre à 14h : Ciné-Club adultes

- jeudi 26 septembre à 10h : visite guidée au Musée Fesch de l'exposition temporaire "Bologne au siècle des Lumières" (Public adulte)

- samedi 28 septembre à 17h30 : Club de lecture adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR 6 ESPACE MULTIMEDIA

- jeudi 26 septembre à 14h : Libre Office Calc "Maîtriser un tableur" (Public adulte)

- vendredi 27 septembre à 13h30 : Informatique "Renforcement et Perfectionnement" (Public Adulte)

- samedi 28 septembre à 10h30 : Dessin Assisté par Ordinateur (Tout public)

- samedi 28 septembre à 13h : Escape Game (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Tout le mois de septembre, exposition "SITCOM" (Tout public)

- mercredi 25 septembre à 10h30 : "Création Memory" Big Bang Theory (4 ans +)

- mercredi 25 septembre à 14h : "Cricut Maker, personnalise ton tee-shirt Big Bang Theory" (11 ans +)

- samedi 28 septembre à 10h30 : Club Manga (10 ans +)

- samedi 28 septembre à 14h : Quiz Sitcoms animé par Antonia (10 ans +/Adultes)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Tout le mois de septembre, exposition "SITCOM" (Tout public)

- vendredi 27 septembre à 14h : Ciné-Club adultes

- samedi 28 septembre à 13h : "Samedi Magic" initiation et parties de jeu de carte Magic l'Assemblée (14 ans +)

- samedi 28 septembre à 13h : atelier jeux de cartes "Belote et rami" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30