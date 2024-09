Date : 21 septembre 2024

Horaires : De 10h à 17h

Lieu : Place Delaunay, Île-Rousse

Chaque année, la Journée Mondiale Alzheimer est l'occasion de rappeler l'importance de la lutte contre cette pathologie qui affecte près de 900 000 personnes en France. Le 21 septembre 2024, pour célébrer les 30 ans de cette journée, l'ADMR Haute-Corse (ADMR2B), en partenariat avec la mairie de l'Île-Rousse, organisera un événement majeur sur la place Delaunay, afin de sensibiliser le public de Balagne aux enjeux liés à la maladie d'Alzheimer et au bien vieillir.Dans une région où la prévalence de la maladie est particulièrement élevée, avec environ 5 000 personnes touchées en Corse, l’ADMR2B se mobilise pour offrir des réponses concrètes aux malades et à leurs familles. En collaboration avec les acteurs locaux, l'association mettra en lumière l'importance de la prévention et de l'accompagnement des personnes atteintes d'Alzheimer, en proposant une série d'ateliers interactifs, de tables rondes, et de stands informatifs tout au long de la journée. L'objectif est double : sensibiliser la population et fournir aux aidants des outils pour mieux faire face à cette maladie.Depuis 2015, l'ADMR2B, à travers son Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA), accompagne au quotidien les malades et leurs aidants, avec une approche pluridisciplinaire mobilisant psychomotriciennes, ergothérapeutes, psychologues et autres professionnels de santé. Ce service permet d'adapter l'accompagnement aux besoins spécifiques des malades, tout en offrant une prise en charge individualisée à domicile. Une attention toute particulière est également portée aux aidants familiaux, dont le rôle essentiel mérite d'être reconnu et soutenu.La Journée Mondiale Alzheimer sera donc l'occasion de rassembler les forces vives de la microrégion de Balagne autour d'une problématique de santé publique majeure. Les participants pourront s'informer sur les avancées scientifiques, échanger avec des professionnels et des familles concernées, et participer à des activités de prévention.Cet événement, placé sous le signe de la solidarité et de l'information, rappelle l'importance de la mobilisation collective face à une maladie qui touche directement ou indirectement plus de 3 millions de personnes en France. Ensemble, à travers des actions locales comme celle-ci, l'ADMR Haute-Corse et ses partenaires contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'Alzheimer et de leurs proches, tout en sensibilisant la population aux défis du bien vieillir.