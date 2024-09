Université Populaire Presenza Paolina : Quel projet écologique pour la Corse de demain ?

Le samedi 28 septembre à 16h, le cinéma d’Ile Rousse accueillera la prochaine Université Populaire Presenza Paolina, qui portera sur le thème : « Quel projet écologique pour la Corse de demain ? ». Trois experts interviendront pour explorer les apports de la bio-économie, de l’économie sociale et solidaire, et du bio-régionalisme : Sylvie Ferrari (Université de Bordeaux), Thimothée Duverger (CNRS, IEP de Bordeaux), et Thierry Dominici (Université de Bordeaux). Des exemples concrets seront présentés par trois acteurs locaux : Sébastien Bonardi (Les Jardins de Tavera), Pierre-André Cancel (Collectif Risurgenza), et Marie Flo Dabrin (L’Atelier Solidaire à Calvi). Thibaut Dauphin, post-doctorant à l’Université de Corse, clôturera avec une réflexion sur « L’éco-républicanisme chez Pascal Paoli ». L’événement est ouvert à tous.