Sartene : le chêne-liège de Cauria sera t-il le plus bel arbre de l'année ?

Cet arbre (Quercus Suber) peut être admiré sur le site de CauriaSes caractéristiques naturalistes et esthétiques ?Elles tiennent dans la description qu'en ont faite ses supporters sur le site de Terre Sauvage Le tronc est simple, court et massif, et représente environ un quart de la hauteur totale. Le houppier est plus large que haut, dans des proportions harmonieuses.Le rapport entre la largeur et la hauteur de l'arbre est égal à 18/11, c'est-à-dire au nombre d'or (soit environ 1,6), nombre généralement associé à l'harmonie et à la beauté. Les branches sont tortueuses et longues, de l'aspect à la fois doux et rugueux du liège.