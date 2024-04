En Corse, près de 500 entreprises financées par Bpifrance en 2023

"Les chiffres de l’année 2023 sont bons", indique Cécile Donsimoni, Directrice régionale de Bpifrance Corse, mettant en avant les efforts déployés par l'organisme pour accompagner les entreprises de la région dans leur développement. "Notre priorité reste d'accompagner les entreprises corses vers plus de compétitivité et de durabilité, tout en favorisant l'innovation et la création d'emplois locaux », a-t-elle souligné.



En effet, au cours de l'année 2023, Bpifrance Corse a apporté un soutien financier significatif à près de 500 entreprises, pour un montant global de 157 millions d'euros. Ces financements ont permis de mobiliser au total 275 millions d'euros de fonds publics et privés, contribuant ainsi au dynamisme économique de la région. A l'occasion de la présentation de son bilan d’activité pour 2023 l'accent a été mis par Cécile Donsimoni "sur le soutien à l'innovation, avec un investissement de 4,1 millions d'euros en Corse en 2023. Ce soutien s'est traduit par le financement de projets stratégiques et par une montée en puissance des appels à projets sectoriels, favorisant ainsi le développement de l'industrie régionale."



Parallèlement, Bpifrance Corse indique avoir renforcé son engagement en faveur de la Transition Écologique et Énergétique des entreprises, accordant des prêts climat d'un montant de 4,3 millions d'euros. "Cette démarche s'inscrit dans une volonté collective de réduire l'empreinte environnementale tout en soutenant l'activité économique locale." souligne la directrice.



Un appui financier diversifié pour les entreprises corses

En matière de financements, Bpifrance Corse a maintenu un haut niveau de crédits accordés en 2023, avec un total de 134 millions d'euros déployés dans 115 entreprises. Cette aide s'est répartie entre des Prêts Moyen et Long Terme, en hausse de 21% par rapport à l'année précédente, et des crédits Court Terme.

La garantie des prêts a également joué un rôle crucial, avec plus de 19 millions d'euros mobilisés en faveur de 376 entreprises. Cette démarche a été renforcée par une progression notable de la mobilisation des fonds dédiés à la transmission et au développement des entreprises locales.



Une dynamique remarquable

Selon les chiffre de Bpifrance en Corse en 2023, l'économie insulaire a enregistré des performances notables dans plusieurs domaines clés. L'activité Export a connu une progression significative, avec un déploiement financier de 704 000 euros en Corse, marquant une multiplication par six par rapport à l'année précédente.

Parallèlement, le secteur du consulting a également affiché une croissance notable, avec plus de 6000 missions déployées au cours de l'année (+48%), dont 29 ont été réalisées en Corse. Ces missions ont visé à soutenir les dirigeants dans leurs initiatives de transition climatique, de réindustrialisation et d'innovation.

Enfin, les actions de soutien à la création d'entreprises ont été renforcées, avec un accompagnement de 2 194 porteurs de projets ayant contribué à la création de 954 entreprises dans la région au cours de l'année écoulée.