Malgré les dissensions, l’Assemblée de Corse s’unit pour demander une rallonge de la dotation de continuité territoriale

« Vous ne pouvez pas continuer à dire que l’autonomie va être la solution à tout »



« Vous faites des chemins raccourcis en disant que si on avait eu l’autonomie financières on arriverait aujourd’hui à 374 millions. C’est de la logique papier ! Ce que vous ne dites pas et qui est en temps masqué derrière ces logiques, c’est la part de risque qui existe », tonne-t-il en sifflant : « Vous ne pouvez pas continuer à chaque fois qu’il y a un problème à dire que l’autonomie et en particulier l’autonomie fiscale et financière va être la solution à tout ». Le leader de la droite regrette par ailleurs que cette demande de revalorisation de la DCT soit formulée « au moment où l’État auquel vous vous adressez a cumulé 3000 milliards de dettes ». « On dit que les collectivités vont devoir faire 10 milliards d’économies », rappelle-t-il, « Ce que l’État va demander c’est quelle part d’effort vous faites sur ce sujet. Le service public chacun y est attaché. Mais les modalités du service public que vous avez choisi il faut les payer ». Il avertit aussi sur ce qu’il qualifie de « risque boomerang » que pourrait avoir ce rapport. « On pourrait nous dire maintenant on vous a donné cela et on ne parle plus du reste », relève-t-il. L’autre co-présidente d’Un Soffiu Novu, Valérie Bozzi, se veut, elle, plus mesurée. « La demande est légitime. Effectivement une revalorisation aurait dû être faite. Cette rallonge est nécessaire à la qualité du service public que nous voulons », admet-elle, « Mais j’ai peur que cette demande soit tardive car on le sait le contexte national et les finances de l’État font qu’il risque de rejeter cette demande. Si elle était intervenue plus tôt peut être qu’elle aurait eu plus de chances d’aboutir ». Enfin, la non-inscrite et seule représentante de Nazione dans l’hémicycle Josepha Giacometti Piredda constate : « Nous sommes arrivés à la fin d’un système de dépendance à l’aide et à la dotation et de dépendance à un système beaucoup plus global et donc à la nécessité de faire des choix. Mais on ne voit pas poindre l’amorce de la démonstration de la transition vers un autre système ».



Une réindexation indispensable mais pas acquise



Avant de passer au vote, Gilles Simeoni tiendra à éclaircir quelques points au terme de près de deux heures de débats. « Ce que nous proposons aujourd’hui c’est de demander la pérennisation des moyens nécessaires à l’exécution des contrats de service public que l’Assemblée de Corse a voté avec un périmètre de service public qui a été entériné par l’État et l’Union Européenne. À quel moment autre que maintenant aurions-nous pu le demander ? Nous le demandons au moment où nous avons besoin d’une somme qui doit être pérennisée au titre de l’exécution des contrats », instillera-t-il avant de conclure : « Mon objectif est d’obtenir cette réindexation qui est de droit, dont nous avons un besoin impératif et qui au moment où nous parlons n’est pas acquise ».



Devant l’importance de la demande, malgré les dissensions et le rejet de l’amendement de la droite, le rapport sera malgré tout voté à l’unanimité. Avant que l’hémicycle ne replonge dans un second rapport dans la même veine, portant cette fois sur les iniquités successives qui ont impacté les finances de la CdC à l’occasion de réformes nationales