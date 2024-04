« Van Google » : Le géant du numérique veut soutenir les entrepreneurs corses

Le numérique à la conquête de la Corse. Depuis le 23 avril dernier, le Van Google sillonne les routes de l’île dans le cadre d’une tournée née de la collaboration entre la CCI de Corse, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, France Travail Corse et l'ADIE Corse. L’objectif : aider les acteurs économiques insulaires à maîtriser davantage les outils numériques. Après Borgo, Bastia et Porto-Vecchio, le Van Google (Véhicule d'Ateliers numériques) a fait escale ce jeudi 25 avril à la CMA d’Ajaccio.



Benoît Tabaka, Secrétaire général de Google France mandaté pour l’occasion, s’est exprimé au côté de Jean-Charles Martinelli, le président de la CMA: « Le numérique, quelque soit le métier que l’on exerce, est un élément essentiel à considérer aujourd’hui. Notre mission principale, c’est d’aider les artisans, entrepreneurs et demandeurs d’emploi à acquérir des compétences dans ce domaine. Les outils existent, ce qui manque souvent, c’est la compétence pour les utiliser », explique-t-il.



Concrètement, il s’agit d’apprendre aux professionnels à manier les logiciels pour être correctement référencés sur internet, à gagner en visibilité, à développer la vente en ligne et à cibler de manière pertinente la communication de l’entreprise concernée. Sans oublier l’intelligence artificielle : « Il va falloir se familiariser à cet outil, y compris dans les petites structures. » prévient Benoit Tabaka.



Jean-Charles Martinelli précise l’importance de l’installation de ce dispositif sur le territoire insulaire : « Nous voulions donner cette arme aux artisans corses. Certains vivent dans des zones reculées. Cela va leur permettre de faire connaître leur savoir-faire à l’échelle internationale et de s’émanciper au sein de leur entreprise. Par exemple, un artisan qui vit dans le Cap corse pourra exporter sa production ailleurs. Cela démultiplie la zone de marchandise et apporte une plus-value économique. »



« En Corse, dans certaines régions, le tissu économique se structure davantage sur une collection d’individus que sur de grosses entreprises. Le numérique est une opportunité pour sortir d’un isolement et rayonner au-delà de l’île, » renchérit Benoit Tabaka.



L’ensemble de ces formations en marketing numérique, vente en ligne, intelligence artificielle et réseaux sociaux seront chapeautées par Google France. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se déplacer lors de cette tournée inédite, des apprentissages sont disponibles tout au long de l’année sous la forme d’ateliers numériques, avec des coachs prêts à consulter en distanciel.



Ce vendredi 26 avril, le Van Google fera une dernière escale sur le quai d’honneur du port Tino Rossi, à Ajaccio. Au programme, plusieurs ateliers pour apprendre à optimiser un site internet ou à développer son activité dans le secteur du tourisme.