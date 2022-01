L'actualité corse de la semaine en 7 clics

Avec 20 000 bovins non identifiés, livrés à l’état sauvage et se rapprochant toujours plus près des zones urbaines, le cliché d’une Corse éternelle, où la liberté portée en étendard concernerait même la condition des animaux de rente, est en train de s’ébranler.L’été dernier la presse internationale, rapportait dans ses colonnes ce phénomène. Ainsi, le Times, le New York Post, Forbes, ou encore The Cut, s’inquiétaient de la situation des plages de l’île, et relataient les divers accidents qui s’y produisent chaque saison.Le même été, Fréderic Mariani, maire d’Olmi-Cappella en Balagne, faisait l’objet de menaces, après les mesures prises pour mettre un terme à la divagation bovine dans sa commune. S’en suivait un grand rassemblement de soutien initié par l’association des maires de Haute Corse, des élus locaux souvent démunis, soumis à des pressions multiples, tant physiques et morales qu’électorales.En seulement six mois d'existence, l’association Cambià Avà, qui rassemble déjà une centaine d’adhérents, s’est fait la voix des victimes de la divagation des animaux de rente. Vendredi 7 janvier, à l’occasion d’une réunion, ses membres ont dressé un état des lieux et des nouveaux objectifs ont été fixés.