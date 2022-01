Fermeture du tunnel de Bastia : Les Chemins de fer de la Corse mettent en place des trains gratuits et plus fréquents

- Combien proposez-vous de places supplémentaires ?

- Nous proposons aujourd’hui 5 200 places assises par jour. Avec ce plan, nous passerons à 8 800, sans compter les places debout qui représentent environ la moitié. Cela correspond à 25 % de rotations en plus chaque jour, soit une trentaine de trains en tout. Nous avons rajouté des trains supplémentaires, mais surtout des unités multiples, c’est-à-dire que nous avons couplé des autorails. Nous passerons de 6 unités multiples par jour à 36 sur les créneaux horaires où nous risquons d’être saturés. L’enquête nous dit que les gens partiraient plus tôt travailler, vers 7 heures, ou peut-être plus tard. Ils adapteraient leurs horaires de travail aux contraintes. Nous avons été contactés par les personnels de santé, par exemple de la clinique Maymard, qui souhaitent avoir des trains plus tard, au départ de Bastia, pour pouvoir rentrer chez eux. Nous avons été aussi sollicités par les associations de commerçants et le centre pénitentiaire de Borgo afin de prendre en compte au mieux leurs besoins en matière de déplacement. Tous attendent beaucoup de nous durant cette période-là. Nous avons essayé d’écouter les demandes de chacun et de proposer un plan de transport avec des horaires spécifiques, mais tout cela en fonction de nos moyens et de nos contraintes. C’est important aussi de le dire.



- C’est-à-dire ?

- D’abord, nos moyens matériels et nos contraintes liées au matériel roulant : nous n’avons que douze autorails, dont deux sont en maintenance. Les dix restants effectuent 90 rotations par jour. Des contraintes aussi liées à l’infrastructure. Le rail est à voie unique sur le périurbain, ce qui signifie fort peu de points d’entrecroisements possibles. Et bien sûr, une contrainte liée à la règlementation spécifique à la Corse : on ne peut pas transporter plus de 400 voyageurs dans un même train sous un tunnel. Il a fallu tenir compte de tout cela, ce qui nous a demandé une importante réorganisation en interne avec des changements sur les prises de service du personnel, mais aussi des conséquences sur la ligne centrale du réseau ferroviaire. Compte tenu de la situation exceptionnelle, les CFC ont été dans l’obligation de mettre en place des moyens de substitution par autocar entre Casamozza et Corte du lundi au vendredi, et sur la Balagne du lundi au dimanche entre Ile Rousse et Ponte Leccia. Nous avons gardé la circulation ferroviaire le week-end entre Casamozza et Corte pour assurer le retour des 1400 étudiants que nous transportons habituellement. Cette décision nous permet de récupérer deux à trois autorails et de délocaliser des agents de Corse-du-Sud pour les redéployer sur le périurbain de Bastia. Nous avons également déplacé la maintenance journalière du matériel roulant d'Ajaccio à Casamozza.



- Au niveau du besoin de parkings-relais, avez-vous trouvé des solutions pour pallier une éventuelle saturation des parkings des gares ?

- Oui ! Nous avons sollicité la mairie de Borgu pour qu’elle mette à disposition le parking municipal à proximité de la gare. J’en profite pour remercier Madame la maire qui nous a répondu rapidement et favorablement. Nous avons également demandé à la Collectivité de Corse d’aménager un parking relais à Tragone sur l’esplanade en terre à côté du giratoire du Numéro 4 pour disposer de 50 places supplémentaires. Nous avons de même reçu une réponse favorable. Enfin, nous avons demandé à la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) de mettre à disposition le parking Sud du stade Armand Cesari - bien sûr, hors jours de match - pour bénéficier de places supplémentaires de stationnement situées juste en face de la gare. Nous disposons déjà à Furiani d’un parking de 100 places, actuellement sous-utilisé, mais l’enquête a démontré qu’un minimum de 100 usagers laisseront leur voiture là, il sera donc, lui aussi, vite saturé. Nous tenons aussi à remercier la CDC et la CAB pour ces mises à disposition.