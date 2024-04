- Qui est Henri Medori ?

- Je suis né à 20 mètres de la Méditerranée, à la maternité de l’hôpital de Bastia-Toga. J’ai grandi à Figarella entre l’odeur du pain de mon père boulanger et celle des sillons. À 22 ans, je traverse la mer et m’enracine en Auvergne dans le métier du livre.



- Vos ouvrages ?

- Je suis l’auteur de plusieurs recueils de poèmes, notamment « Rumeurs d’encres » primé par le cercle Amélie Murat. J’ai écrit de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Et ce tout nouveau livre, Itinérance et tribulations d’un voyageur représentant placier en livres, complète la trilogie des récits de souvenirs d’enfance Une vie d’enfant et Un temps de jeunesse.



- Justement ce dernier opus ..

- Ce sont des récits, des faits réels sur 14 années de représentation pour le Groupe des Presses de la Cité. Au fil des pages des rencontres, des anecdotes… Les années 1970, le témoignage d’un temps costume-cravate obligatoire pour le V.R.P et où le libraire était personnalité de la ville. J’avais envie de raconter ces souvenirs si vivants dans la mémoire.



- Des projets ?

- Un roman entre Figarella et Ciudad Bolivar… et toujours la poésie.

Tour à tour manutentionnaire, chauffeur-livreur, metteur à part, représentant de l’agence régionale du Groupe des Presses de la Cité à Clermont-Ferrand dans les années 1970, Henri Medori est aussi écrivain, poète et éditeur, auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse. « Rumeurs d’Encres » (2018) a été primé par le cercle Amélie Murat. Il écrit également de nombreux ouvrages pour la jeunesse dans la collection « Je suis ». Il est aussi l’auteur du roman « Le bleu de rivière » (2006) et en 2018 a publié « Une vie d’enfant », qui en 172 récits vrais raconte les premiers pas de son auteur jusqu’à ses dix ans, passés dans son petit village du Cap Corse dans les années 1950-1960.