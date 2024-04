Échange inter-collège : Les élèves de Bastia et de Folleli se rencontrent à Terrenzana

Après plusieurs mois de correspondance via la plateforme LEIA, les élèves de la classe de sixième 3 bilingue du collège Simon Vinciguerra ont finalement rencontré leurs homologues du collège Henri Tomasi de Folleli lors d'une sortie organisée à Terrenzana, au Stagnu di Diana.



Ce projet, initié par les enseignantes de Langue et Culture Corse (LCC) mesdames Guidici et Poggi, en collaboration avec madame Rossi, enseignante de français, et madame Luciani, en SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), s'inscrit dans une démarche de découverte de la faune et de la flore de l'étang de Diana en immersion linguistique.



La journée a été rythmée par des échanges avec une intervenante spécialisée, permettant ainsi aux élèves de mieux comprendre leur environnement. "Cette immersion s'est révélée d'autant plus pertinente qu'elle fait écho à l'étude de l'eau au programme de sciences du collège." indiquent les directions des deux établissements. "Et les élèves, enchantés par cette rencontre, ont exprimé leur enthousiasme quant à la suite de ce projet."



L'échange inter-collège se poursuivra l'année prochaine autour de la langue corse et des sciences de la vie et de la terre. En attendant, les élèves du collège de Folleli auront l'occasion de se rendre à Bastia au mois de juin pour une visite organisée, renforçant ainsi les liens entre ces deux établissements scolaires et la richesse de leur apprentissage interculturel.