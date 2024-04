A Aregnu, le bureau d'information touristique ouvre ses portes

Un nouveau point d’accueil a été inauguré dans le bâtiment communal d’Aregnu, un lieu au charme patrimonial qui ne manquera pas de séduire les visiteurs. « C’est un projet qui a été murmuré depuis 2016, pour être précis, car nous avions initialement envisagé de transformer cette partie du bâtiment en musée communal. Mais lorsque la compétence tourisme a été transférée à l’intercommunalité, j'ai proposé au président et aux élus de créer un bureau d’information touristique à Aregnu », explique David Calassa, le maire. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la volonté politique de l’intercommunalité de décentraliser l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) vers les territoires ruraux, « afin de toucher l’ensemble de la population des 14 communes de l’intercommunalité. La partie littorale était déjà couverte avec l’installation d’un bureau d’information touristique à Algajola. Avec Aregnu, nous touchons davantage le rural en créant ce pôle qui est une belle réussite, dans un lieu remarquable et unique », ajoute l’élu.



En effet, cette maison de maître acquise par la commune en 1956 et abritant aujourd’hui l’école du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), a vu l’ancien fragnu, longtemps délaissé, réhabilité pour mettre en valeur cette richesse patrimoniale. « C’est une volonté commune d’installer des bureaux sur l’ensemble du territoire. Actuellement, nous avons 4 bureaux d’information touristique à Lumio, Galeria et Algajola. Lorsque nous avons pris cette compétence, les communes ont perdu leurs taxes de séjour. Il était donc nécessaire de leur offrir une part de cette promotion touristique. J'avais pris l'engagement dès le départ de décliner le tourisme sur tout le territoire », précise François-Marie Marchetti, président de la Communauté de Communes de Calvi-Balagne (CCCB). « Les visiteurs recherchent des endroits avec une âme et ce bureau a tous les atouts pour les attirer. Chaque bureau est axé sur une thématique : Algajola pour la mer, Galeria pour la nature et ici à Aregnu, le patrimoine », ajoute-t-il.



Ce bureau d’accueil se veut moderne avec une ouverture digitale offrant aux visiteurs un accès autonome. « Nous avons suivi la feuille de route du développement touristique de notre communauté de communes. Nous avons d'abord étudié le local qui abrite de précieux ouvrages sur le patrimoine agricole. Ensuite, nous avons imaginé une scénographie de l’espace et collaboré avec Letizia Castellani, adjointe au maire, sur les éléments de l’histoire de la commune, déclinée en deux axes : le patrimoine agricole et le patrimoine cultuel à travers l’art roman. Nous avons conçu une visite facilitée par des outils numériques, des écrans et une borne interactive », ajoute Anne-Marie Piazzzoli, directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal de Calvi.



Le projet, d’un montant de 260 000 €, est financé à 80 % par l’État et la Communauté de Communes.