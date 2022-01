"Faites-nous confiance" : 231 professionnels de la santé insulaires appellent les Corses à se faire vacciner

Nous, professionnels de santé médecins, infirmiers, pharmaciens, techniciens en imagerie médicale, techniciens de laboratoire médical, orthophonistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes vous demandons, vous nos patients, de dire un grand OUI à la vaccination.Le système de santé est au bord de l’explosion, sur le Continent comme chez nous, la surcharge est presque totale. L’arrivée du variant Omicron a rajouté une pression colossale sur des établissements de santé déjà débordés avec des personnels à bout de force sollicités depuis plus de 20 mois.La quasi-totalité des patients hospitalisés en réanimation n’est pas vaccinée. Ces patients, en grande détresse, ont craint le vaccin, plus que virus lui-même, et admettent le regretter. Il est à présent trop tard pour les vacciner, nous ne pouvons que leur donner les meilleurs soins possibles et espérer une issue favorable.Leur présence en réanimation aurait pu être évitée, les chiffres publiés ne sont pas inventés, ils prouvent que l’injection de trois doses limite à 90% les risques de développer une forme grave de la maladie.Le vaccin ne vous empêche pas de contracter le virus, mais il empêche dans la plupart des cas l'évolution vers une forme grave, il sauve des vies. Il évite aussi les pertes de chances d'un grand nombre de patients dont le système de santé, accaparé par le Covid, ne peut plus assurer les soins aussi rapidement qu’il aurait pu le faire en temps normal.Nous voudrions vous encourager, vous rassurer, le vaccin est fait pour vous aider, il prépare votre corps à trouver les moyens de lutter contre le virus, à se défendre. N’en ayez pas peur, faites-lui confiance, faites-nous confiance.Nous sommes vos interlocuteurs privilégiés en matière de santé, venez vers nous, questionnez-nous, parlez-nous de vos doutes de vos craintes, nous vous répondrons, nous en discuterons. Mais ne fermez pas la porte à la vaccination.