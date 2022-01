Ajaccio : la police municipale déclare la guerre aux voitures ventouses

Au rayon des incivilités, les voitures ventouses entraînent de nombreux désagréments dans le centres-ville d'Ajaccio. Véritables nuisances quotidiennes pour les riverains, elles obligent la municipalité à lancer une nouvelle campagne d’enlèvement des véhicules en infraction.qui jonchent l’espace public. La première opération menée par la police municipale a eu lieu au quartier Saint-Jean, ce mercredi 5 janvier et a permis aux agents de procéder à l’enlèvement de 12 véhicules gênants (à Sainte-Lucie, trois véhicules ont été déplacés par les propriétaires).



"Avec un nouveau service fourrière au sein de la police municipale, la Ville met en application sa stratégie afin d’endiguer ce problème récurrent, qui gêne la circulation, condamne des places de stationnement et dégrade le cadre de vie des Ajacciens." indique la municipalité. Désormais, tous les mercredis pendant 10 semaines, deux agents de la police municipale ont pour mission d’intervenir dans les quartiers de la ville de 8 h à 16h, pour procéder à l’enlèvement de voitures ventouses identifiées. "Pour traiter cette problématique de stationnement abusif, qui est aussi une question de propreté urbaine, la création du nouveau service fourrière offre un outil pour lutter non seulement contre la banalisation illégale de l’occupation du domaine public, mais permet aussi de restituer de l’espace public aux usagers, de surcroît sur un territoire où le stationnement est très tendu", explique le 1er adjoint, Stéphane Sbraggia.

À ce jour, les services de la police municipale ont identifié près de 116 véhicules sur le territoire ajaccien, recensés comme étant en état d’épaves ou en stationnement abusif.



Une nouvelle procédure pour plus d’efficacité

A Ajaccio, une nouvelle procédure encadre ce nouveau dispositif d’intervention. Elle doit permettre "d’avertir en amont les propriétaires d’épaves et de les encourager à libérer rapidement le stationnement, par leurs propres moyens, avant que l’on intervienne", détaille Stéphane Sbraggia.

Auparavant, l’enlèvement d’un véhicule prenait en moyenne un mois de délai et faisait suite à une procédure encadrée : identification du véhicule et recensement, envoi d’un courrier A/R de mise en demeure du propriétaire et intervention des agents de la police municipale si ce dernier ne procède pas au déplacement du véhicule.



Tous les véhicules identifiés aujourd’hui ont fait l’objet de l’ancienne procédure et peuvent donc tous être soumis à enlèvement. Chaque semaine, la police municipale procède à de nouvelle identification de voitures ventouses, pour lesquelles la nouvelle procédure s’appliquera. "La volonté politique a été de se conformer au délai légal de 7 jours pour l’enlèvement d’un véhicule en infraction", informe Marc Kohueinui, responsable des unités opérationnelles de la police municipale.

Trois camions sont mis à disposition pour intervenir sur le terrain. La Ville dispose d’un terrain pour stocker ces voitures ventouses. Elles sont ensuite expertisées, puis détruites par une entreprise spécialisée. Dans quelques semaines, des opérations similaires sont programmées pour les deux roues.