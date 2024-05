Le KTP MMA Scola remporte 3 titres de Champions de France grâce à Luna Chiappalone et Maxime Delugre

Lors des récents Championnats de France de Pancrace et de Submission FFKMDA, qui se sont déroulés les 4 et 5 mai à la salle Carpentier à Paris 13, le KTP MMA Scola a connu un beau succès. Deux de ses jeunes prodiges, Luna Chiappalone et Maxime Delugre, ont décroché trois titres de Champions de France, marquant ainsi l'histoire de leur équipe et du sport.



À seulement 15 ans, Luna Chiappalone a réalisé une performance remarquable en remportant deux titres de Championne de France. Tout d'abord, elle s'est distinguée dans la catégorie de la Submission, démontrant une technique impeccable et une intelligence tactique impressionnante. Ensuite, elle a confirmé sa suprématie en décrochant le titre de Championne de France en Pancrace Assaut dans la catégorie des moins de 55 kg, suscitant l'admiration de ses pairs et des spectateurs présents.



De son côté, Maxime Delugre, âgé de 17 ans, a également brillé sur le tatami en devenant Champion de France de Pancrace Combat Junior dans la catégorie des moins de 65 kg. Sa force physique, associée à une stratégie bien pensée, lui a permis de dominer ses adversaires et de s'assurer la victoire.



Ces trois titres de Champions de France viennent enrichir le palmarès déjà impressionnant de l'équipe, renforçant ainsi sa position de leader dans le paysage des arts martiaux mixtes en France.