Haute-Corse : 212 permis suspendus cet été et plus de 4 000 contrôles routiers

Des contrôles dans les ports, les aéroports, sur les routes, en mer mais aussi dans les hôtels, les restaurants ou encore les établissements de nuit. Avec 1,7 million de passagers en Haute-Corse cet été, il faut dire que, contrairement aux touristes et aux insulaires, les policiers, gendarmes, douaniers et services de l’État n’ont pas pris de vacances. La presse était d’ailleurs conviée ce mercredi 1er octobre à un dernier contrôle à l’aéroport de Bastia-Poretta en guise de bilan de la saison : « L’été, nous mettons en place un dispositif renforcé car nous avons un accroissement de la population et de l’activité économique. Les services de l’État intensifient les contrôles pour sécuriser la population, mais aussi en termes de sécurité sanitaire ou de lutte contre les fraudes », explique Pierre-Yves Agrat, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse.
4.127 automobilistes contrôlés durant l’été en Haute-Corse
Sur l'île, la sécurité routière reste l’un des axes majeurs des autorités toute l’année. Durant les mois de juillet et août, 4.127 véhicules ont été contrôlés sur les routes de Haute-Corse. Bilan : « 212 suspensions de permis », annonce le directeur de cabinet. Dans le détail : 100 pour alcoolémie, 55 pour excès de vitesse, 51 pour conduite sous stupéfiants, 6 pour refus d’obtempérer ou de se soumettre à des vérifications.
Des contrôles ont également eu lieu en mer : « Une soixantaine d’infractions ont été relevées, sept permis bateau ont été suspendus », indique Pierre-Yves Agrat.
Dans le domaine des transports, ce sont aussi les contrôles dans les ports et les aéroports dont l’activité augmente durant l’été. Police aux frontières et douanes ont réalisé un peu plus de 400 contrôles : « Nous visons à déployer le plan d’action départemental de sécurité du quotidien, même dans ces lieux-là, pour lutter contre le trafic de stupéfiants », précise le directeur de cabinet du préfet.
Hygiène, travail dissimulé et débits de boissons dans le viseur des autorités
Si les contrôles au bord des routes et dans les aéroports sont les plus visibles, les services de l’État mènent également des contrôles d’hygiène dans les restaurants ou encore en lien avec le droit du travail dans les entreprises : « Nous avons mené plus de 600 contrôles dans les lieux d’hébergement et recevant du public, qui ont conduit à plus de 200 sanctions, dont des fermetures administratives pour des débits de boisson », commente Pierre-Yves Agrat.
En Haute-Corse, 117 contrôles ont été menés dans le cadre de la surveillance de l’hygiène alimentaire. Une mise en demeure a été signifiée à une fromagerie et 9 restaurants ont été visés par des avertissements ou des mises en demeure.
Concernant le travail dissimulé, sur les 40 établissements et entreprises contrôlés, 75 % étaient en infraction. Douze sanctions ont été prononcées pour travail dissimulé et 30 autres pour des infractions au droit du travail, comme par exemple le manque de repos hebdomadaire pour les salariés.
Enfin, 37 débits de boissons ont été contrôlés durant l’été en Haute-Corse. Quatre d’entre eux ont fait l’objet d’une fermeture administrative allant de 15 jours à 3 mois pour rixes, non-respect des horaires, présence d’armes ou de protoxyde d’azote. Six avertissements ont été émis pour cause de musique trop forte.
