COVID-19 : fermeture administrative pour 8 bars de Haute-Corse depuis la fin juin

- A quelle fréquence contrôlez-vous les établissements ?

- Chaque semaine nous effectuons 30 à 40 contrôles sur la Haute-Corse. Ils se déroulent souvent le week-end pour veiller au bon respect des distanciations sociales et des heures de fermetures lors des moments de forte fréquentation.



- Quelles sont les procédures avant d'en arriver à une fermeture ?

- La police ou la gendarmerie effectue des contrôles. Si les règles ne sont pas respectées alors les forces de l'ordre dressent un rapport. Un courrier est ensuite envoyé à l'exploitant de l'établissement pour entamer une procédure contradictoire. Si les observations sont satisfaisantes il y aura simplement un avertissement. Si dans les semaines suivantes on constate dans le même établissement des débordements alors il y aura une fermeture administrative.



- Combien d'établissements ont reçu des fermetures administratives ?

- Fin juin, début juillet il y a eu 4 fermetures de trois semaines. Deux bars se situaient à Corte, un à Bastia et un autre à Calvi. Ces dernières semaines 4 autres bars ont fermé. Le premier pour une semaine et le second deux semaines car c'est une récidive.7 procédures sont toutefois toujours en cours.



- Justement, y a-t-il des récidives ?

- Il y en a assez peu. Nous en avons eu deux.



- Quelle est le degré de tolérance ?

- Nous sommes dans une démarche assez pédagogique. L’idée est de pouvoir concilier à la foi la liberté individuelle, la vie sociale ainsi que respect des mesures de sécurité sanitaire pour éviter la création d’un cluster. Nous veillons particulièrement aux invitations sur les réseaux sociaux. Nous faisons une politique de prévention particulière avec le rappel des règles et une mise en garde avant les évènements car bien souvent, même si l’exploitant est de bonne foi, il se fait rapidement déborder par la foule. Une fois que les gens sont sur place ils ne savent plus comment faire.



- On constate que certains bars restent ouverts jusqu'à deux heures, d'autres trois. Pourquoi ?

- Les établissements de nuit n'ont pas le droit d'ouvrir. Mais les bars sont autorisés jusqu'à deux heures et trois heures avec dérogation si ils se situent dans une commune du littoral.



- Depuis le 20 juillet, le port du masque obligatoire dans les lieux publics. A ce titre, des contraventions ont-elles été dressées dans les commerces ?

- En Haute-Corse, aucune contravention n'a été dressée pour le moment.