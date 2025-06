À Bastia, l’État renforce les contrôles au port à l’arrivée des ferries

“Vous coupez le moteur et vous présentez votre permis et la carte grise du véhicule.” Il est un peu plus de 7h15 à Bastia lorsque le navire Paglia Orba de la compagnie maritime Corsica Linea amarre dans le port. Sur le quai, une vaste opération de contrôles, coordonnée par plusieurs services, se prépare. “Le quotidien des forces de sécurité intérieure, c’est de contrôler les aires d'accès aux départements, comme les ports et les aéroports, et c’est d’autant plus important de le faire à l’orée de l’été et de la saison, où nous avons plus de monde, mais également plus de marchandises qui entrent dans l’île. Le ministre de l'Intérieur nous a demandé, au titre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité au quotidien, d’agir et de multiplier les contrôles, et nous sommes au rendez-vous”, indique Michel Prosic, préfet de Haute-Corse.





En ce mercredi matin, l’opération, menée conjointement par la police aux frontières, les douanes, la brigade cynophile, les services vétérinaires, l’inspection du travail et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, s’est déroulée à deux endroits stratégiques : “la sortie du bateau pour le contrôle des piétons, et la sortie du port pour le contrôle des véhicules”. À la descente des premiers passagers, l’opération se met rapidement en place. Les agents de la police invitent les vacanciers ciblés à se décaler sur le côté, à l’écart du flux principal. Une fois isolés, ils sont priés de présenter leurs pièces d’identité. Pendant ce temps, la brigade cynophile s’approche pour inspecter les bagages un à un. Le malinois, formé à détecter les stupéfiants, passe méticuleusement sur les valises, sacs et cabas posés à terre.



Un peu plus loin, à la sortie du port de commerce, d’autres policiers procèdent au contrôle des véhicules - voitures et poids lourds - accompagnés des services vétérinaires, de la douane et de l’inspection du travail. L’objectif, au-delà de contrôler les identités, est de mener une vérification plus large des flux entrants. Les agents des services vétérinaires examinent notamment les carnets de santé et passeports des animaux transportés, afin de s’assurer du respect des obligations sanitaires. L’inspection du travail, quant à elle, veille à la régularité des salariés, traquant notamment les infractions liées au non-respect au travail dissimulé ou aux conditions de travail.



Cette opération a été plutôt bien reçue par les passagers contrôlés. “On a été contrôlé à notre embarquement à Marseille, et maintenant ici. Je trouve que c’est rassurant de voir que tout est surveillé”, déclare une vacancière, valise et sacs à la main. “Je viens ici tous les ans, je n’ai jamais été contrôlée, mais je comprends pourquoi cette opération est mise en place. Ça rassure, il y a une certaine sécurité”, indique pour sa part une autre passagère, alors que le chien de la brigade cynophile inspecte son véhicule.