À Bastia, la Nuit de l’orientation mobilise les jeunes en quête d’avenir

« Je n’ai pas trop d’idée de ce que je veux faire. Je travaille en ce moment et je veux reprendre mes études l’année prochaine, mais je ne sais pas trop dans quel domaine alors je fais le tour », confie Inès, un dépliant à la main. Comme elle, une centaine de jeunes ont déambulé ce jeudi soir entre les stands de la Nuit de l’orientation, organisée à la salle polyvalente de Lupino. L’objectif : échanger directement avec des professionnels venus partager leur expérience et répondre aux questions des collégiens et lycéens. « Je suis venue parce que j’ai déjà des idées de ce que je veux faire, mais je voulais voir d’autres métiers que je ne connais pas forcément pour affiner mon choix, surtout que je dois choisir des spécialités pour l’année prochaine », raconte Maïlis, élève de seconde.
L’événement, porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, se décline chaque année dans toutes les CCI de France. « Ce n’est pas un salon de l’étudiant ni un forum d’entreprises », précise Nicole Spinosi, cheffe de service à la CCI. « Ce sont des gens qui viennent parler de leur métier, simplement, pour le faire découvrir aux jeunes. » Ce jeudi soir, une quarantaine de métiers étaient représentés : du BTP à la photographie, en passant par la police, le journalisme ou encore l’immobilier. « Souvent, ils ne pensent pas à certains métiers, notamment ceux de l’agriculture, par exemple. L’idée, c’est d’essayer d’avoir à chaque fois des métiers variés, de ne pas rester cantonnés sur un secteur d'activité pour rester très ouverts et très diversifiés. C’est l’objectif. »
Ici, pas de conférences ni d’ateliers : les jeunes circulent librement, posent leurs questions et prennent des contacts. Certains professionnels, comme Anaïs, photographe, sont venus témoigner de leur passion. « Mon métier est quand même un métier passion, et je me dis que c’est l’occasion de leur présenter, j’aurais aimé avoir ça à leur âge. J’en profiterai pour leur dire de ne rien lâcher, même si ça reste difficile, et de faire des études dans ce domaine si ça leur plaît vraiment », explique-t-elle.
Accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation
Derrière ces échanges, l’objectif reste clair : aider les jeunes à se repérer dans la diversité des métiers et à mieux définir leurs envies. « L’idée, c’est vraiment de leur montrer un panel de métiers pour un peu mieux les orienter », explique Nicole Spinosi. « Certains savent déjà ce qu’ils veulent faire, mais beaucoup n’ont pas encore trouvé leur voie. » Pour elle, ces rencontres permettent surtout de lever des freins. « Souvent, ils viennent en disant : moi, je ne veux pas travailler dans un bureau. À cet âge-là, on sait ce qu’on aime ou ce qu’on n’aime pas, mais on ne sait pas encore vers quoi se diriger. »
Afin d’accompagner cette réflexion, un espace numérique proposait également de tester la plateforme Hello Charly, un outil qui, à travers des quiz, aide à cerner les métiers correspondant à son profil. Et si l’événement a lieu à Lupino, ce n’est pas un hasard. « C'est un bassin de vie, un bassin de jeunes, et ça permet de toucher la population lycéenne et collégienne, d’autant plus qu’on fait ça avec l'inspection académique et eux aussi relaient auprès des collèges et des lycées pour qu'ils aient l'information. »
La cheffe de service souligne enfin que ces rendez-vous répondent à une inquiétude grandissante. « Pour ceux qui ne savent pas ce qu’ils veulent faire, ils se retrouvent dans des systèmes qui sont quand même bloqués, surtout avec Parcoursup. Avant, on pouvait s'inscrire à la fac et on pouvait tester. Là, il faut faire des choix rapidement, et je pense que c’est aussi angoissant pour eux. C'est pour ça que ces manifestations ont du succès, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire et comment choisir. »
-
VIDEO - Ajaccio : Voiture en feu au Loretto
-
Ajaccio: L'écrivain et philosophe Jean-François Rosecchi présente son travail d'écriture sur Hume et Paoli
-
Ajaccio : François Filoni veut faire déménager les Tsiganes de Campo Dell'Oro sur un terrain municipal à Saint-Antoine
-
Adolescents soupçonnés de maltraitance animale : l’association Stéphane Lamart dépose plainte
-
Dix ans après les attentas du 13 novembre, la Corse se souvient