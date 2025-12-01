À Bastia, la Nuit de l’orientation mobilise les jeunes en quête d’avenir

« Je n’ai pas trop d’idée de ce que je veux faire. Je travaille en ce moment et je veux reprendre mes études l’année prochaine, mais je ne sais pas trop dans quel domaine alors je fais le tour », confie Inès, un dépliant à la main. Comme elle, une centaine de jeunes ont déambulé ce jeudi soir entre les stands de la Nuit de l’orientation, organisée à la salle polyvalente de Lupino. L’objectif : échanger directement avec des professionnels venus partager leur expérience et répondre aux questions des collégiens et lycéens. « Je suis venue parce que j’ai déjà des idées de ce que je veux faire, mais je voulais voir d’autres métiers que je ne connais pas forcément pour affiner mon choix, surtout que je dois choisir des spécialités pour l’année prochaine », raconte Maïlis, élève de seconde.





L’événement, porté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, se décline chaque année dans toutes les CCI de France. « Ce n’est pas un salon de l’étudiant ni un forum d’entreprises », précise Nicole Spinosi, cheffe de service à la CCI. « Ce sont des gens qui viennent parler de leur métier, simplement, pour le faire découvrir aux jeunes. » Ce jeudi soir, une quarantaine de métiers étaient représentés : du BTP à la photographie, en passant par la police, le journalisme ou encore l’immobilier. « Souvent, ils ne pensent pas à certains métiers, notamment ceux de l’agriculture, par exemple. L’idée, c’est d’essayer d’avoir à chaque fois des métiers variés, de ne pas rester cantonnés sur un secteur d'activité pour rester très ouverts et très diversifiés. C’est l’objectif. »



Ici, pas de conférences ni d’ateliers : les jeunes circulent librement, posent leurs questions et prennent des contacts. Certains professionnels, comme Anaïs, photographe, sont venus témoigner de leur passion. « Mon métier est quand même un métier passion, et je me dis que c’est l’occasion de leur présenter, j’aurais aimé avoir ça à leur âge. J’en profiterai pour leur dire de ne rien lâcher, même si ça reste difficile, et de faire des études dans ce domaine si ça leur plaît vraiment », explique-t-elle.

