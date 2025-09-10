À Bastia, le mouvement “Bloquons tout” s’élève contre la précarité en Corse

Le mouvement national « Bloquons tout » fait escale à Bastia ! C’est en fin d’après-midi, ce mercredi 10 septembre, qu’une trentaine de personnes se sont réunies devant le monument de la Résistance, en face de la mairie, près de la place Saint-Nicolas. Un rassemblement organisé à l’appel du Collectif Bloquons Tout de Haute-Corse, créé il y a seulement deux jours. « Au départ, nous étions six et nous avons décidé d’appeler la population à nous rejoindre parce que les revendications qui sont les nôtres, et qui sont celles de la majorité des Corses, sont d’actualité et elles sont criantes », déclare Marie-Jeanne, l’une des organisatrices du rassemblement.



« Un enfant sur quatre ne bénéficie pas de deux repas par jour »



Au cœur des revendications : la précarité constatée sur l’île, alors que la Corse est la région la plus pauvre de France. Sur des tracts distribués aux personnes arrivant petit à petit près du monument, on peut lire « 35 000 retraités, soit 20 % de la population, vit sous le seuil de pauvreté », « un ménage sur deux vit avec moins de 1 300 euros par mois », ou encore « un enfant sur quatre ne bénéficie pas de deux repas par jour ». « Il nous paraît invraisemblable que cette région soit la plus pauvre de France, avec 40 % des étudiants qui sont en situation de précarité en Corse en ce moment, et que pendant ce temps, il y ait des gens qui soient aussi riches. Il y a des mouvements qui se passent actuellement partout en France, et il est important que les gens sachent qu’ils se mobilisent aussi en Corse, parce que la situation ne peut plus durer. »



« Bloquons tout pour une politique sociale, non à l’austérité »



Le mouvement a ensuite continué avec le blocage du rond-point Noguès. Brandissant une banderole où il est écrit « Bloquons tout pour une politique sociale, non à l’austérité », et scandant en chœur « Pour la justice sociale », la trentaine de manifestants a alors défilé autour du rond-point, provoquant quelques embouteillages, notamment en direction du tunnel et du port de commerce. « La Corse est dans un état de précarité inquiétant. C’est la région la plus pauvre de France, il n’y a qu’à regarder les associations, c’est vraiment la misère. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas manger deux repas par jour, vous allez à Corte il y a 40 % des étudiants qui ne peuvent pas manger à leur faim », déplore une participante au rassemblement. Avant de continuer : « Nos députés s’abstiennent de voter contre la loi Bayrou, alors qu’elle est très problématique. »



Elle s’interroge également sur la participation au mouvement, alors que le canal Telegram appelant à se rassembler ne comptait que très peu de messages. « Quand ça manifeste devant les commissariats, il y a 50 personnes, alors pourquoi quand c’est du social, pour défendre les droits de chaque citoyen, on ne réagit pas face à cette privatisation du secteur public ? On bouge pour des idées nationalistes, on ne bouge pas pour le social. C’est triste parce que pour la jeunesse qui va venir ce sera vraiment une catastrophe. » Enfin, le Collectif Bloquons Tout de Haute-Corse fait le parallèle avec le mouvement de 1989 : « Faut-il ici rappeler qu’en 1989, c’est l’ampleur du mouvement social qui a permis aux travailleurs de faire aboutir leurs revendications ? »

