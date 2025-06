À Bastia, des ateliers photo pour apprendre à voir autrement

Dans le cadre des Cités éducatives de Bastia, deux projets pédagogiques autour de la photographie ont été menés cette année auprès de collégiens et d’écoliers. Un travail de terrain mené par le Centre Méditerranéen de la Photographie (CMP), en lien avec des enseignants, pour développer chez les élèves un regard critique et sensible sur leur environnement.



Le premier atelier, intitulé « Face à face – Ochju à ochju », s’est déroulé de novembre 2024 à mai 2025 au collège de Montesoro. Il a réuni 26 élèves de 4e1 sous la direction de Valérie Rouyer, chargée de mission au CMP. « L’objectif était d’inviter les élèves à questionner le monde à travers le thème du portrait, en écho à la pratique quotidienne des selfies chez les adolescents », explique-t-elle.



Après une initiation aux bases du cadrage et de la composition, les collégiens ont découvert la photographie classique et contemporaine à travers les collections du CMP. Puis, chacun s’est essayé à l’autoportrait en studio. À l’aide d’un appareil reflex numérique fixé sur trépied, les élèves se sont mis en scène à tour de rôle, photographe puis modèle, dans une salle transformée pour l’occasion en studio photographique. « Ils ont travaillé en binôme, posant de profil ou en face à face, comme dans un jeu de miroir », précise Valérie Rouyer.

Le projet s’est poursuivi en salle de classe, où les clichés ont été sélectionnés puis accompagnés de textes bilingues, rédigés avec l’appui de trois enseignants : Dominique Ricci (arts plastiques), Dominique Maestrali (français) et Étienne Cesari (langue corse).



Le second atelier, destiné cette fois à des élèves de CM2 de l’école Charles-Andrei, s’est déroulé de novembre 2024 à juin 2025, toujours dans le cadre des Cités éducatives. Intitulé « Un tour en ville à la découverte du patrimoine de Bastia – Simu falati in villa… per scopre u patrimoniu di Bastia », il a réuni 17 élèves de la classe de Denis Rougé, en lien avec la directrice de l’école, Fabienne Gianecchini.



Guidés par Valérie Rouyer et accompagnés lors de deux visites commentées par Philippe Peretti, adjoint au maire délégué au patrimoine, les élèves ont découvert les richesses patrimoniales de Bastia. De Terra Vecchia à Terra Nova, en passant par le jardin Romieu, la Citadelle, la Poudrière, les places du Marché et Saint-Nicolas, les enfants ont photographié les éléments architecturaux emblématiques de la ville, toujours à l’aide d’un appareil reflex sur trépied. Une attention particulière a été portée aux cadrages, aux jeux de lumière, aux lignes et volumes, pour composer des images porteuses de sens.



Les photographies ont ensuite été projetées en classe et sélectionnées collectivement pour construire un récit visuel, accompagné de légendes bilingues. Ce travail d’interprétation a permis de sensibiliser les élèves à la protection du patrimoine architectural tout en développant leur regard d’auteur.