À Bastia, l’intelligence artificielle entre en débat public

Quels enjeux pose aujourd’hui l’intelligence artificielle ? Comment cette technologie transforme-t-elle les pratiques, les métiers, les équilibres économiques ou même les choix politiques ? C’est autour de ces questions que s’articulera la prochaine conférence publique de Corsica Pruspettiva 2050, mardi 16 juillet à Bastia.



Près de deux ans après le lancement du cycle, la démarche portée par la présidence de l’Assemblée de Corse poursuit son exploration des mutations en cours avec une séquence consacrée à l’IA. Objectif : clarifier les fondements scientifiques de ces technologies souvent mal comprises, avant d’en explorer les implications concrètes, y compris en Corse.



Quatre intervenants se succéderont à la tribune. Chercheur de référence au sein du groupe Meta (ex-Facebook) et professeur à l’Université de Genève, François Fleuret proposera une mise au point sur les bases de l’apprentissage automatique. Son intervention s’appuiera sur une double expérience, académique et industrielle.



Spécialiste des usages sociaux de l’IA, Lucile Sassatelli, professeure à l’Université Côte d’Azur et membre de l’Institut Universitaire de France, pointera les risques et les déséquilibres que l’IA peut amplifier : captation de pouvoir, inégalités, dépendance technologique. Elle évoquera aussi les leviers possibles, notamment en matière de formation.



Deux témoignages d’acteurs économiques insulaires compléteront le tableau. Le premier, Jérôme Battistelli, dirigeant d’Armada Studios, présentera l’usage de l’intelligence artificielle dans les industries culturelles et la numérisation du patrimoine. Le second, Adrien Angeli, directeur IA chez Zeendoc, livrera un retour d’expérience sur l’intégration de ces outils dans une PME corse en croissance.



Cette conférence ouverte au public sera suivie d’un débat.