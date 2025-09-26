CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 26 Septembre 2025 à 09:23

Un nouvel excès de vitesse a été enregistré par la brigade motorisée de Borgo ces derniers jours. Un automobiliste circulant sur la RT 11 a été controlé à 173 KM/H au lieu des 110 autorisés.



Flashé à 173 KM/h à Lucciana
Les excès de vitesse se multiplient ces derniers temps sur la RT 11. La brigade motorisée de Borgo y mène, en tout cas, une action  assez efficace. Les gendarmes ont ainsi controlé, à Lucciana, ces derniers jours, un conducteur qui circulait à pas moins de 173 km/h sur cet axe où la vitesse est pourtant limitée à 110.
Le contrevenant  s'est vu notifier par les militaires le retrait immédiat de son permis ainsi que l'immobilisation de son véhicule. Les infractions de ce types sont de plus en plus courantes sur cet axe routier  puisque les hommes de la brigade motorisée de Borgo ont enregistré pas moins de 20 infractions liées à la vitesse sur la RT11.




