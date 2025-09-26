Flashé à 173 KM/h à Lucciana

Les excès de vitesse se multiplient ces derniers temps sur la RT 11. La brigade motorisée de Borgo y mène, en tout cas, une action assez efficace. Les gendarmes ont ainsi controlé, à Lucciana, ces derniers jours, un conducteur qui circulait à pas moins de 173 km/h sur cet axe où la vitesse est pourtant limitée à 110.
Le contrevenant s'est vu notifier par les militaires le retrait immédiat de son permis ainsi que l'immobilisation de son véhicule. Les infractions de ce types sont de plus en plus courantes sur cet axe routier puisque les hommes de la brigade motorisée de Borgo ont enregistré pas moins de 20 infractions liées à la vitesse sur la RT11.
Le contrevenant s'est vu notifier par les militaires le retrait immédiat de son permis ainsi que l'immobilisation de son véhicule. Les infractions de ce types sont de plus en plus courantes sur cet axe routier puisque les hommes de la brigade motorisée de Borgo ont enregistré pas moins de 20 infractions liées à la vitesse sur la RT11.
-
« Affaire Belaïli » - L’AC Ajaccio, interdit de recruter, en appelle à la FIFA et à son président
-
U tempu in Corsica
-
Enquête préliminaire de la JIRS de Marseille sur l'attribution de marchés publics par la communauté d'agglomération de Bastia
-
Un octogénaire décède après un malaise au volant à Venaco
-
Depuis Ajaccio les ambassadeurs de l’OCDE prennent le pouls de la Corse