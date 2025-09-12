Lucciana - Flashé à plus de 188km/h sur la RT 11

CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 12 Septembre 2025 à 16:11

Un automobiliste a été intercepté par les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo alors qu’il roulait à 188 km/h sur la RT 11, à Lucciana, un axe où la vitesse est limitée à 110 km/h.



Un automobiliste a été flashé à 188km/h par les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo. Le contrevenant circulait sur la RT  11, à Lucciana là où la vitesse est limitée à 110 km/h. Ce grand excès de vitesse, constaté au volant d’une grosse cylindrée, a donné lieu à une intervention immédiate des forces de l’ordre. Le véhicule a été immobilisé sur-le-champ et le conducteur sanctionné.
Les gendarmes rappellent que de tels comportements constituent un danger majeur pour la sécurité routière et sont passibles de lourdes sanctions administratives et judiciaires.
