Un jeune automobiliste flashé à 169 km/h à Lucciana


La rédaction le Vendredi 5 Septembre 2025 à 16:46

Lors d'un récent contrôle routier, les gendarmes de la brigade motorisée de Borgo ont intercepté, sur la commune de Lucciana, un jeune automobiliste en excès de vitesse.
Les militaires ont flashé le chauffeur du véhicule à 169km/h au lieu des 100 km/h autorisés pour une jeune conducteur. La voiture a été immédiatement immobilisée et son jeune occupant s'est vu notifier son délit router, et les conséquences qui vont en découler, par les gendarmes de la brigade motorisé de Borgo.







