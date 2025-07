Stupéfiants, alcool, armes à feu : les gendarmes multiplient les contrôles en Haute-Corse durant l’été

Un conducteur arrêté pour conduite sous stupéfiants, un autre sous l’emprise de l’alcool, cinq défauts de contrôle technique et d’assurance, et un étranger en situation irrégulière. C’est le bilan du contrôle routier mené par la gendarmerie ce mardi 22 juillet à Arena-Vescovato.



Au total, 16 gendarmes et la brigade cynophile avaient été déployés pour cette opération, menée dans le cadre du plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien. « À l’occasion de la période estivale, qui est propice à l’augmentation du trafic routier, nous mettons en place ce type de dispositif coordonné de contrôle des flux pour cibler plus particulièrement les conduites addictives, mais aussi les infractions liées aux armes et à l’immigration irrégulière. » explique le chef d'escadron Yazid Bouhlala, commandant de la compagnie de gendarmerie de Bastia.



Hausse des conducteurs contrôlés sous stupéfiants

Quelques minutes après l’installation du dispositif, les premières infractions sont relevées. L’objectif pour les autorités : une présence dissuasive et préventive, mais aussi « réprimer avec une tolérance zéro les infractions ». Et notamment la conduite sous produits stupéfiants, qui connaît une hausse importante en Haute-Corse. « En 2024, on a constaté une hausse de 30 % des conduites sous produits stupéfiants, et la tendance est encore haussière pour cette année. » S’il y a certainement une augmentation du nombre de consommateurs, indique le commandant de gendarmerie, « cette hausse est liée à l’augmentation du nombre de contrôles sur les axes principaux, et sur des créneaux horaires atypiques ». Des contrôles routiers ciblés en fin d’après-midi, en soirée et en deuxième partie de nuit.



Durant la saison estivale, une dizaine de contrôles de ce type sont organisés chaque semaine partout en Haute-Corse. Des opérations qui permettent également de lutter contre le trafic de stupéfiants, explique Thomas Kupisz, le sous-préfet de Corte : « Tous les contrôles permettent de lutter contre la criminalité organisée. Des contrôles comme celui-ci, qui permettent de fouiller les véhicules et de vérifier la présence d’armes, permettent de remonter des filières. »



5 morts sur les routes de Haute-Corse depuis le début de l’année

Ce type d’opération est aussi destiné à enrayer la mortalité sur les routes insulaires. « Une opération d’envergure avec 16 gendarmes engagés, pour contrôler un axe stratégique, avec un aspect essentiel de sécurité routière. On le voit avec les contrôles positifs à l’alcoolémie et aux stupéfiants. On contribue à sauver des vies, mais aussi à assurer une bonne circulation. » explique le sous-préfet de Corse, qui en profite pour rappeler les chiffres de la mortalité routière en Haute-Corse en 2024 : « Cette année, nous sommes à 5 tués dans des accidents de la route dans le département entre le 1er janvier et le 30 juin. Un mort, c’est toujours un mort, il ne faut pas relâcher les efforts. »