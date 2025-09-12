HOLCAR équipe, désormais, les aéroports corses en bornes de recharge rapide

Ce vendredi 12 septembre, Arnaud Millemann, sous-préfet de l’arrondissement de Bastia et secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, a remis une plaque France 2030 à l’entreprise HOLCAR, sur le site de l’aéroport de Bastia-Poretta. Une distinction qui s’inscrit dans le cadre du plan national France 2030. Ce dernier est doté de 54 milliards d’euros sur cinq ans. Il est destiné à accompagner des opérations portées par des sociétés, des associations ou des établissements publics dans des secteurs jugés stratégiques, notamment la transition écologique. Sur l’île, 16 projets ont été retenus, pour un montant total investi de 20 millions d’euros. Neuf, concernent la Haute-Corse, dont celui mené par HOLCAR.



Représentante du groupe Volkswagen en Corse, HOLCAR a été sollicitée dans le cadre d’un programme national visant à déployer 150 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur l’ensemble du territoire via le réseau des concessionnaires. Déjà équipée avec ce type de matériels sur tous ses sites, l’entreprise a choisi d’étendre ce dispositif en installant des stations accessibles à tous, en dehors de ses concessions. « Nous avons eu l’ambition de le faire à l’extérieur, pour que tout le monde puisse en profiter », explique Anne Poli-Dominici, présidente de HOLCAR.





Très vite, les aéroports de Bastia, Calvi et Ajaccio ont été identifiés comme emplacements stratégiques. « Nous avons voulu les implanter autour des aérogares. Ce sont les endroits les plus fréquentés, et où les loueurs sont installés. En plus, quand les gens viennent à l’aéroport, c’est souvent pour accompagner quelqu’un pendant 20 min un moment qu’ils pourront mettre à profit pour recharger leur véhicule. » Ainsi, 16 bornes ont été installées à Bastia et quatre à Calvi, en service depuis le 1er août. tandis qu'à Ajaccio six autres seront opérationnelles à compter du 1er octobre. Ces équipements permettent un réapprovisionnement rapide, allant de 20 à 80 % en seulement vingt minutes. Selon HOLCAR, plus de 1 000 utilisateurs ont déjà profité des infrastructures sur les deux premiers sites.



La présidente souligne, également, l’importance d’anticiper les besoins. « Dans les années à venir, il y aura de plus en plus de voitures électriques. Aujourd’hui, quand vous allez à la pompe, vous faites votre plein en deux minutes : il est indispensable d’installer des bornes qui chargent rapidement. » Le projet, sélectionné dans le cadre du plan national pour le déploiement de stations de haute puissance pour les véhicules électriques, a bénéficié d’un soutien financier de 608 974 euros de la part de l’État.





Un levier essentiel pour accélérer la transition écologique en Corse





Le projet de HOLCAR s’inscrit également dans une dynamique plus large portée par le plan France 2030. Ce dernier vise à accélérer la transition écologique en soutenant l’innovation dans des secteurs stratégiques, notamment la décarbonation des transports. « C'est primordial, surtout en ce qui concerne les usages quotidiens », rappelle le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse. Selon lui, « le transport est le poste le plus important en termes d’émissions de gaz à effet de serre ». C’est pourquoi l’État s’engage à accompagner des initiatives locales afin de répondre aux besoins croissants en infrastructures, en particulier en matière de bornes de recharge électrique.



L’objectif affiché est clair : permettre à chaque citoyen d’être à moins de 20 minutes d’une borne de recharge, favorisant ainsi l’adoption massive des véhicules électriques. Mais au-delà des équipements, France 2030 soutient également des projets innovants dans des domaines variés, comme la rénovation thermique, la biodiversité ou la recherche, illustrant l’ambition d’accompagner tous les maillons de la chaîne écologique. « Cela fait longtemps que l’État prend des politiques publiques sur l’ensemble de ce sujet. Hier, la première pierre du SACOI a été posée. Pour les interventions électriques, on parle beaucoup de l’eau… Il y a énormément de sujets sur la table. L’idée, à travers le plan France 2030, c’est de soutenir les entreprises, les associations, même l’Université de Corte si on veut réussir, il faut mobiliser tout le monde. »



Le plan France 2030 connaît un réel succès,. De nombreux lauréats sont soutenus dans des domaines très différents. Un dispositif qui continue d’évoluer. « La rénovation thermique des communes, la biodiversité, la recherche pour trouver des solutions et les voir déployer dans l’ensemble de l’écosystème sont des secteurs qui retiennent toute notre attention. Il y a encore une capacité à accompagner de nouvelles initiatives. Le gros du travail pour les services de l’État, c’est vraiment d’être ce dernier maillon et de soutenir les acteurs locaux. »



