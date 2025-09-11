Lucciana : la pose de la première pierre de SACOI 3 lance un chantier stratégique pour l’énergie corse

« Il ne s’agit pas que d’un câble sous la mer, c’est un fil de confiance entre la France et l’Italie. » Le ton est solennel à Lucciana. En présence des institutions locales, des opérateurs énergétiques et des entreprises engagées, la première pierre du projet SACOI 3 a été posée ce jeudi matin, 11 septembre sur le site de la centrale électrique. Un acte symbolique qui marque le coup d’envoi d’un chantier majeur pour la Corse. Déjà interconnectée à l’Italie, la Corse bénéficie depuis plusieurs décennies de cette liaison stratégique. Construite en 1964, la ligne SACOI était à l’origine conçue pour acheminer l’électricité produite en Sardaigne vers l’Italie continentale et la Toscane, en passant par la Corse. Depuis 1986, elle alimente également notre île qui s’est raccordée au réseau par le biais de la station de conversion de Lucciana qui permet d’y prélever 50 MW.



Mais après soixante ans de service, l’infrastructure a vieilli. Ses limites techniques ne répondent plus aux besoins actuels et futurs du territoire. Le projet SACOI 3 vise donc à remplacer intégralement l’ancienne liaison, tout en renforçant la capacité d’échange entre les trois régions interconnectées : la Toscane, la Corse et la Sardaigne.

Le prochain câble sous-marin, long de 120 kilomètres, doit permettre de faire transiter jusqu’à 400 MW d’électricité, contre 300 MW à l'heure actuelle. Pour la Corse, la capacité d’importation sera doublée, passant de 50 à 100 MW, grâce à la reconstruction de la station de conversion de Lucciana. C’est sur ce site que les travaux viennent de débuter, avec un calendrier de chantier prévu jusqu’à 2029. « Ce projet est stratégique pour la Corse », souligne Antoine Jourdain, directeur d’EDF SEI. « Il a été initié dans un premier temps en 2014, et relancé en 2017, et il va enfin voir le jour. »





Porté par EDF SEI côté français et Terna côté italien, SACOI 3 mobilise également Hitachi Energy, Razel-Bec et Pelligrini pour la construction des stations de conversion. Il est soutenu par l’Union européenne, qui l’a reconnu comme projet d’intérêt commun, ainsi que par les États français et italiens et la Collectivité de Corse. « Avec la pose de cette première pierre, nous concrétions les efforts réalisés ces dernières années », rappelle Maria Rosaria Guaniere, représentante de Terna. « Ce projet historique permettra d’accroître la stabilité des deux îles et d’augmenter les échanges de puissance avec le continent. »



L’investissement total est estimé à 1,8 milliard d’euros, dont 350 à 400 millions d’euros consacrés à la partie corse, notamment à la reconstruction de la station de Lucciana et à l’atterrage du câble en provenance de Toscane. Le chantier mobilisera jusqu’à 250 salariés sur site. Il devrait générer environ 200 millions d’euros de retombées économiques directes pour les entreprises corses. « Avec cette première pierre de l’usine, nous posons aussi les fondations d’un avenir », déclare Armand Pineda, représentant d’Hitachi Energy. « Ce câble électrique relie des îles, mais également des individus avec un objectif collectif de garantir un avenir énergétique durable pour tous. »





Sécuriser l’approvisionnement électrique





Au-delà de la modernisation d’une infrastructure vieillissante, SACOI 3 répond à une exigence devenue urgente : garantir l’alimentation électrique de la Corse sur le long terme, dans un contexte de forte croissance démographique. « Aujourd’hui, on prélevait 50 MW sur l’ancien câble. Là, on va pouvoir recevoir 100 MW, ce qui permet d’amener une puissance supérieure d’Italie », explique Antoine Jourdain. « Globalement, nous pouvons affirmer que cela sécurise le réseau corse. »

Un enjeu crucial, alors que les projections démographiques estiment que l’île comptera 100 000 habitants supplémentaires d’ici 2050. « Si on veut être sûr de pouvoir fournir de l’électricité tous les jours dans de bonnes conditions, l’investissement devait être conséquent pour modifier cette ligne, non seulement pour garantire la sécurisation de l’électricité, mais surtout pour doubler la capacité actuelle,. Ce qui nous donne le pouvoir de répondre à la croissance de la population et aux changements de pratiques des usagers », indique Michel Prosic, préfet de Haute-Corse.





Si la liaison SACOI 3 vise à conforter la sécurité énergétique, elle s’inscrit également dans la trajectoire de transition énergétique de la Corse, avec un horizon clair : l’autonomie énergétique d’ici 2050. « C’est un pas supplémentaire vers l’autonomie énergétique et le renforcement des énergies renouvelables », insiste Gilles Simeoni, le président de l’Exécutif. « Elle fait suite à la pose de la première pierre de la centrale du Ricanto qui marquera la fin définitive de la centrale du Vazzio. Nous attendons maintenant la signature du décret sur la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) révisée. »



Enfin, le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic poursuit : « Depuis 60 ans, la France et l’Italie coopèrent en Méditerranée à travers cette liaison électrique. Aujourd’hui, face à la fin des concessions de gaz à Ajaccio et Bastia, 30 000 foyers ne vont plus utiliser cette énergie. Ils devront vraisemblablement avoir recours à l’électricité. Il y a aussi les changements du quotidien avec des véhicules électriques toujours plus nombreux. Nous devons donc être sûrs d’avoir une couverture satisfaisante en matière électrique. Cette ligne doit être sécurisée et être sûre de pouvoir nous fournir suffisamment d’électricité en toutes circonstances. »



