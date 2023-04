Energie : L’Assemblée de Corse adopte une programmation pluriannuelle basée sur la transition énergétique

Le choix des biocarburants

La nouvelle PPE acte la fin du Vazziu, la construction de la future centrale du Ricantu et l’alimentation des deux centrales thermiques aux biocarburants. Le choix des bioliquides résulte d’une étude menée en partenariat avec la DREAL et EDF en fonction de critères environnementaux sur la qualité de l’air et la santé publique, de disponibilité de l’approvisionnement et de coût. « Une conjoncture internationale tendue et un appel d’offres infructueux sont les deux facteurs qui nous ont conduit à réinterpréter la solution gaz naturel. Les bioliquides issus de la culture de colza sont des énergies renouvelables. Ils sont produits en grande quantité en Europe. Ils ont un impact carbone limité et leur coût d’achat est comparable à celui du gaz naturel », précise Julien Paolini. Avant d’ajouter : « Le Conseil exécutif assume pleinement ses choix de transition énergétique avec le recours au bioliquide, une montée en puissance des ENR avec un objectif de 74% en 2028, le doublement du taux d’autonomie énergétique fixé à 30% et la maitrise de la consommation en énergie par la rénovation de l’éclairage public, des logements sociaux, des établissements scolaires et des maisons de santé, ainsi que la sortie des concessions de gaz de ville à Bastia et Aiacciu. Nous ajoutons un troisième volet : recherche et innovation. Nous allons former une nouvelle génération et investir plus de 4 millions d’euros dans l’économie insulaire ». Il dévoile qu’au terme de « négociations laborieuses » avec l’Etat, un accord est intervenu la semaine dernière pour allouer à ce plan de rénovation « une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros. La PPE prévoit la rénovation globale et performante de 7500 logements sociaux et 15 700 logements collectifs à l’horizon 2028 pour améliorer les conditions de vie des ménages modestes ». Et de conclure : « Cette PPE s’inscrit pleinement dans le fil historique des engagements nationalistes. Et réaffirme l’autonomie énergétique pour 2050 ».



Pas de plan B !

S'il était certain que le débat sur la PPE serait long et intense, il fut surtout soldé par une mise au point très ferme. Si tous les groupes d’opposition ont salué, à l’instar de Xavier Lacombe pour U Soffiu Novu, le travail de fond accompli par l’AUE, ils ont estimé globalement que la PPE ne répondait pas aux objectifs qu’elle devait se fixer. « Je suis partiellement rassuré parce qu’on n’a pas lâché la proie pour l’ombre », débute le maire de Peri. Avant de poser deux questions : « Il aurait fallu insister sur les dates de mise en service, notamment sur la nouvelle centrale du Ricantu désormais renvoyée en 2027. Cette PPE ne propose pas de plan B. Sur un sujet aussi stratégique, je pense qu’il aurait été opportun d’en avoir un. C’est une carence, un point faible. Sur la maîtrise de l’énergie, allons-nous avoir une feuille de route et quand ? Quand je parle de feuille de route, je fais référence à la possibilité de mesurer chaque année si les objectifs sont atteints ou non, avec bien sûr la satisfaction d’en finir enfin avec le fuel ». Son collègue, Jean-Michel Savelli, estime, quant à lui, que la PPE ne prend pas en compte les nouvelles demandes d’énergie. « La fin des concessions en gaz de ville représente 100 MW, la fin des véhicules thermiques génèrera un besoin en électricité de 180 MW. On est à près de 300 MW de demande nouvelle non prise en compte. Il y a beaucoup d’aléas. Surtout qu’on a peu de puissance nouvelle en termes d’offres, surtout que l’échéance du câble SACOI 3 c’est 2028… Si on est pessimiste et qu’on fait la balance entre l’offre et la demande, on constate un déséquilibre de 250 MW ». Il juge l’objectif d’économie d’énergie « irréalisable d’ici 2028. Le nombre de logements et de bâtiments publics est trop important et la période trop restreinte ». Et tacle un recours au colza dont « le bilan carbone global n’est pas forcément neutre ».