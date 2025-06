Incendie du hangar de Charles Sisti à Prunelli-di-Fiumorbo : deux hommes présentés à un juge d'instruction

Deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Bastia, ont été déférés ce jeudi 12 juin au parquet de Bastia dans le cadre de l’enquête sur l’incendie criminel d’un hangar agricole à Prunelli-di-Fiumorbo, survenu dans la nuit du 16 au 17 mai derniers. Ils doivent être présentés à un magistrat instructeur en vue de leur mise en examen, a indiqué le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. « Ces deux individus sont concernés par l’ouverture d’une information judiciaire des chefs d’association de malfaiteurs et de destruction par l’effet d’un moyen dangereux en bande organisée », précise le parquet. À l’issue de leur présentation, ils doivent comparaître devant le juge des libertés et de la détention aux fins d’un éventuel placement en détention provisoire.



Les deux suspects avaient été interpellés mardi 10 juin à Bastia par les gendarmes de la brigade de recherches (BR) de Ghisonaccia, assistés par une unité d’intervention. Ils avaient été placés en garde à vue dans la foulée.



Les faits remontent à la nuit du 16 au 17 mai. Un incendie avait ravagé un hangar agricole de 600 m² au lieu-dit Calzarellu, détruisant 1 500 ballots de foin, un engin agricole et la toiture équipée de panneaux photovoltaïques, effondrée sous l’intensité des flammes. L’exploitation visée appartient à Charles Sisti, figure du monde agricole dans la microrégion. La veille du sinistre, l’agriculteur avait pris part à une mobilisation à Ghisonaccia, en marge d’une réunion publique de l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse (OEHC), consacrée au Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) du Tavignanu–Fium’Orbu. Il y avait interpellé le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, pour dénoncer notamment les hausses tarifaires et le manque de concertation.

Deux jours après l’incendie, un rassemblement de soutien avait réuni plusieurs centaines de personnes sur place. Des élus, territoriaux et locaux, ainsi que le président de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse, y avaient exprimé leur solidarité et dénoncé un acte jugé inacceptable.