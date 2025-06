Téléporté d’Ajaccio : l’obligation de débroussailler le tracé passe de 100 à 10 mètres

À trois mois de sa mise en service, le téléporté Angelo entre dans sa dernière phase de travaux. Ce jeudi matin, à l’occasion d’une visite de chantier à la gare de Mezzavia, élus de la CAPA et représentants de l’État ont annoncé une évolution majeure concernant les obligations légales de débroussaillement (OLD) liées à l’ouvrage.



Initialement, les prescriptions techniques prévoyaient un démaquisage de 100 mètres de largeur sur près de deux kilomètres, soit 20 hectares de végétation à défricher dans les secteurs du Stiletto et du Mont Sant’Angelo. Ces recommandations avaient été formulées par le groupement technique permanent de défense de la forêt française contre les incendies, en application du Code forestier.



Finalement, la zone de débroussaillement sera limitée à une bande de 10 mètres de part et d’autre du tracé, sous la forme d’un sentier piéton. Une décision préfectorale saluée par les porteurs du projet.« Il fallait un temps pour apprécier les contours légaux applicables à cet ouvrage, explique Stéphane Sbraggia, président de la CAPA. Entre les premiers échanges et aujourd’hui, les préconisations ont évolué et restent en phase avec les obligations de sécurité qui nous incombent. »



Cette nouvelle configuration réduira fortement l’impact environnemental du projet, avec seulement deux hectares de végétation concernée. Pour le maire d’Ajaccio, cette décision lève un point de blocage important : « Il ne s’agissait pas de négocier la règle, mais d’avoir une appréciation juste de ce qu’il convenait de faire. Nous avons aujourd’hui un compromis : un sentier de 10 mètres de large, conforme aux impératifs de sécurité. »