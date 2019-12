Installation de la première borne Vehicle to Grid (V2G) au Centre EDF de Corse

Dans le cadre d’un projet d’innovation porté par EDF Corse, la première borne de recharge de Véhicules Electriques à technologie « Vehicle to Grid » (V2G) a été installée récemment au siège de l’entreprise.

Elle vient en complément des deux installations de recharge labellisées ADVENIR ZNI et déjà en service depuis quelques mois sur deux de nos sites.

Grâce à cette nouvelle technologie, EDF Corse franchit un pas de plus vers la mobilité électrique et la transition énergétique.





C'est que la direction régionale a mis en avant ce jeudi sur le parking d’EDF Corse, 2 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio, en présence des responsables du projet et des partenaires ayant permis son installation.