Corse : E-Motum installe 166 stations de charge pour voitures électriques

Alors que cet été la location de véhicules électriques semblent s'être démocratisée en Corse, une question reste entière : où recharger son véhicule ?



Les bornes de recharge étant très peu nombreuses sur l'île (un peu plus d'une centaine selon "Chargemap", le site qui les recense), le groupe Filippi a présenté ce mardi 27 juillet, en présence du préfet de Haute-Corse, François Ravier et Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des territoires, sa filiale "E-Motum", un réseau de 166 nouvelles bornes placées sur tout le territoire insulaire pour tous les usagers de véhicules électriques.



Parmi les nouvelles installations 86 points rapides (DC) qui permettent de recharger une voiture à 80% en 30 minutes et 4 hub, concentrant 8 à 10 bornes dans des endroits stratégiques comme les aéroports et le parking du Géant Casino de Porto-Vecchio. Le dispositif est complété par 80 points de charge un peu moins rapides placés, stratégiquement, pour effectuer un véritable maillage territorial dont pourront profiter tous les Corses. "Evisa, Macinaghju, Centuri, Porto, le châlet de Vizzavona... nous avons voulu créé un véritable réseau public pour ne pas se cantonner aux villes touristiques", souligne Gilles Filippi, le président de la holding.

Une application permettra bientôt aux usagers des voitures électriques de localiser les bornes disponibles les plus proches



Un plein d'énergie pour 25 euros



L'installation de ces 166 bornes représentant un coût total de 2 millions d'euros a été en partie financée par un prêt de la banque des territoires (950 000€) dans le cadre du plan France Relance. "C'est un tournant très important dans la transition énergétique de la Corse, pour les habitants qui veulent se diriger vers une énergie plus verte mais aussi pour le tourisme", assure Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des territoires. En effet, les véhicules électriques permettraient 30% d'économies sur le coût de la consommation en énergie par rapport à une voiture à essence. Au niveau du budget, ce sera aussi avantageux puisqu'un plein électrique nécessite entre 50 et 60 kilowatts (Kw) à 55 centimes le Kw soit un plein pour environ 25 euros.